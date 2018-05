Voluntis : annonce un accord avec WellDyneRx, pour le remboursement d’un logiciel thérapeutique aux Etats-Unis

Insulia® sera inclus dans le programme de gestion du diabète WellManaged-Diabetes de WellDyneRx

Voluntis (Paris:VTX), société spécialisée dans les thérapies digitales, et WellDyneRx, gestionnaire indépendant de prestations pharmaceutiques (PBM) aux Etats-Unis, annoncent qu’Insulia® de Voluntis sera pris en charge dans le cadre du programme WellManaged-Diabetes. Ce programme innovant, centré sur le patient, repose sur un service d’interactions personnalisées souvent mis en œuvre par les Specialty Pharmacies pour la gestion des traitements complexes et onéreux. WellDyneRx étend l’application de ce service pour mieux servir ses membres souffrant de diabète.

WellManaged-Diabetes est un programme complet de gestion du diabète qui renforce l’adhésion au traitement grâce à l’accompagnement des patients, optimise les coûts de santé grâce à une protocolisation des prescriptions et améliore la qualité des soins grâce au suivi d’indicateurs clés. Les participants à ce programme ont accès aux pharmaciens et éducateurs certifiés spécialistes du diabète de la division US Specialty Care.

Insulia® est un logiciel thérapeutique, homologué par la FDA et disponible sur prescription, destiné aux patients traités par insuline basale pour leur diabète de type 2 ainsi qu’à leurs équipes soignantes. En temps réel, Insulia fournit aux patients des recommandations de dose d’insuline basale ainsi que des messages de coaching personnalisés, tout en permettant à l’équipe soignante de suivre l’évolution du traitement à distance.

Insulia® sera pris en charge par WellDyneRx, dans le cadre d’un modèle intégrant une rémunération à la performance reposant sur l’atteinte des résultats glycémiques, selon un des schémas de remboursement aujourd’hui privilégié par Voluntis. Cet accord démontre l’engagement de WellDyneRx à fournir des solutions de valeur à ses clients et membres. Il illustre également la démarche innovante de Voluntis en matière de remboursement lié aux résultats en vie réelle des logiciels thérapeutiques.

« Nous recherchons en permanence de nouveaux moyens d’améliorer la santé de nos membres. L’intégration d’Insulia® dans notre programme WellManaged-Diabetes permet à WellDyneRx d’améliorer la prise en charge personnalisée au quotidien de nos membres souffrant de diabète, » déclare Nick Page, Directeur Pharmaceutique chez WellDyneRx. « Insulia® est une avancée dans la prise en charge de qualité que nous délivrons, tout en promouvant les modèles de remboursement alignés sur la valeur créée. Nous sommes ravis de compter parmi les premiers partenaires de Voluntis et nous nous réjouissons d’offrir l’accès à Insulia® à nos membres souffrant de diabète. »

« Voluntis est très heureux d’élargir l’accès à Insulia® dans le cadre du programme innovant de WellDyneRx dans le diabète, » commente Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis. « Nous sommes convaincus de l’impact positif qu’Insulia® devrait avoir sur les patients, particulièrement dans le cadre de cette approche holistique. Ce partenariat avec WellDyneRx reflète notre engagement d’étendre la mise à disposition d’Insulia® dans le cadre d’un modèle remboursé. »

À propos de WellDyneRx

WellDyneRx est un gestionnaire indépendant de prestations pharmaceutiques (PBM), attentif aux détails qui comptent aux yeux de ses clients, employés, partenaires et membres. WellDyneRx offre à ses membres un accès à plus de 66.000 officines aux États-Unis, des services de vente par correspondance de médicaments sur prescription capables de répondre à plus de 15 millions d’ordonnances par an, un accès à une pharmacie spécialisée dans les traitements les plus complexes détenue en propriété exclusive (www.USSpecialtyCare.com), et des programmes d’accompagnement hautement ciblés pour le diabète, l’hépatite C et les opiacés, afin d’optimiser à la fois les résultats cliniques et les dépenses de remboursement.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://www.WellDyneRx.com

À propos d’Insulia®

Insulia® fournit des recommandations automatisées de dose d’insuline basale ainsi que des messages de coaching pour les patients souffrant de diabète de type 2, tout en permettant aux équipes soignantes de suivre l’évolution des patients à distance. Un professionnel de santé prescrit Insulia en utilisant son portail web dédié, qui lui permet de définir les règles du plan de traitement utilisées pour ajuster la dose d’insuline basale en fonction des besoins spécifiques du patient. L’utilisateur reçoit ensuite un code d’activation pour démarrer son application personnalisée. Une fois téléchargée, l’application utilise les résultats de la glycémie et tout symptôme d’hypoglycémie pour recommander des doses en temps réel. Celles-ci sont ajustées en permanence en utilisant des algorithmes cliniques intégrés dans l’application. Les données sont partagées automatiquement avec l’équipe soignante, afin qu’elle puisse suivre à distance les progrès du patient vers ses objectifs par le biais de notifications personnalisés. Ceci permet aux prestataires de délivrer des services de télémédecine personnalisés, une pratique de plus en plus soutenue par les organismes payeurs dans le monde. Insulia est compatible avec toutes les marques d’insuline, dont Lantus®, Levemir®, Toujeo®, Tresiba® (U-100) et Abasaglar®.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://www.insulia.com

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développéì des thérapies digitales pour la gestion du diabète, comme Insulia® et Diabeo®, et du cancer, comme Zemy et eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche, AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com

Diabeo® est une marque déposée de Sanofi. Insulia® est une marque déposée de Voluntis.

