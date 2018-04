Voluntis : document de base pour une introduction en bourse

18/04/2018 | 12:09

Voluntis, société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques (digital therapeutics), annonce l'enregistrement de son document de base par l'AMF en date du 17 avril dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.



L'enregistrement du document de base constitue la première étape de ce projet soumis à conditions de marchés et aux prérequis réglementaires, notamment la délivrance par l'AMF d'un visa sur le prospectus qui devra être établi dans le cadre de l'opération.



Elle permettra à la société d'accélérer la commercialisation de ses produits dans le diabète, de finaliser le développement et de commercialiser sa suite de solutions en oncologie, puis d'étendre son portefeuille de logiciels dans de nouvelles aires thérapeutiques.



