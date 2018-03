WIR Bank a vu son bénéfice solidement croître en 2017, relèvement du dividende

Bâle (awp) - WIR Bank a enregistré une solide hausse de son bénéfice net l'année dernière. Il a augmenté de 7% à 15,2 mio CHF. Le conseil d'administration proposera dans la foulée un dividende relevé, a souligné la banque coopérative jeudi.

La banque a profité d'une marche des affaires particulièrement positive dans les opérations de négoce, dont le produit a doublé pour atteindre 16,5 mio CHF, contre 7,3 mio un an plus tôt. L'évolution favorable des marchés boursiers a soutenu la croissance, a souligné le porte-parole de l'établissement Volker Strohm jeudi. Dans les opérations de commission et de services, le produit a bondi d'un quart à 31,4 mio CHF.

Dans l'activité principale, les opérations d'intérêt, le produit a été amélioré de 1,6% à 57,5 mio CHF. Le volume d'hypothèques a crû de 5,5% à 3,8 mrd CHF.

D'un autre côté, les coûts ont progressé d'un cinquième à 73,2 mio CHF, en raison d'investissement pour la numérisation, a souligné M. Strohm. La banque a introduit une nouvelle plateforme pour ses clients entreprises et une application de paiement via mobile. En outre, les clients PME peuvent désormais ouvrir un compte en ligne. Le nombre de collaborateurs a progressé de 28 postes en équivalent plein temps pour un total de 271.

La somme du bilan a progressé de 1,1% à 5,36 mrd CHF.

La banque souhaite relever le dividende, qui doit progresser de 0,25 à 10,25 CHF par titre. Les détenteurs de titres peuvent choisir entre un dividende de réinvestissement ou un versement en liquide.

Pour l'année en cours, le directeur Germann Wiggli se montre confiant, dans la mesure où les perspectives pour les petites et moyennes entreprises, le coeur de la clientèle, sont positives. La conjoncture mondiale devrait rester favorable.

