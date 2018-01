Wall Street : 2018 comme un clone de 2017, Dow Jones à 25.100

04/01/2018 | 23:44

Wall Street s'offre un nouveau carton plein de records absolus, le plus emblématique étant celui du Dow Jones, bien au-delà des 25.000 (atteints en 24 séance seulement après le franchissement des 24.000): il gagne au final +0,6%, à 20.075 (25.100 au plus haut), le S&P500 +0,3% à 2.723, le Nasdaq +0,2% à 7.078Pts (après avoir culminé à 7.098Pts dès l'entame de la séance).



Au lendemain de la publication des 'minutes' de la FED (dernier FOMC présidé par Janet Yellen), les opérateurs sont renforcés dans leur conviction que les planètes sont parfaitement alignées et qu'aucun nuage inflationniste menaçant ne point à l'horizon: un sentiment parfaitement illustré par un 'VIX' de passé brièvement sous les 9 sur le CBOE et qui en termine quasi inchangé à 9,20.



Wall Street se réjouit naturellement des résultats de l'enquête mensuelle d'ADP qui a recensé +250.000 créations d'emplois aux Etats Unis dans le secteur privé en décembre (au lieu de +185.000 anticipé).



Autre chiffre très surveillé en cette période d'intempéries aux USA: les stocks de brut ont diminué de 7,4 millions de barils à l'issue de la dernière semaine de 2017

Les stocks d'essence ont en revanche bondi de 4,8Mns de barils, et ceux de fioul s'envolent de +8,9Mns de barils (bien au-delà des +500.000 barils attendus).



Le Dow Hones a été soutenu une nouvelle fois par les valeurs financières avec JP-Morgan +1,4% et AMEX +1,7%, puis General Electric (+2%).



Le franchissement des 62$ sur le WTI a prolongé la hausse de Marathon +2,6%, Schlumberger 2,5%, Hess +2,4%, Noble et Halliburton +2,3%,



Le Nasdaq a profité des hausse d'AMD +4,9%, Micron +4,2%, Cognizant +1,6% mais il a été freiné par le repli des valeurs liées au secteur de la santé avec Walgreen-Boots -5,2%, Regeneron -2,8%, Incyte -2,5%, Biomarin -1,9%.

Net repli également d'Electronic Arts -2,4% et Intel -1,8% (le comblement des failles de sécurité de ses puces n'est pas encore réglé).



Le secteur de la distribution continue d'alterner les hauts (avec Amazon) et les bas avec Macy's (-3,3%) et Sears Holding (-4,8%) qui annonce la fermeture de 103 magasins déficitaires des enseignes Kmart et Sears.



En dépit de nombreux plans de restructuration, les ventes diminuent depuis

24 trimestres consécutifs, ce qui avait amené le groupe à lancer un avertissement sur le risque de faillite.

Alors que Sears Holding gérait 2.020 magasins en 2012, il n'en détenait plus que 1.104 en octobre 2017, ce nombre va donc passer sous la barre symbolique des 1.000 d'ici la fin de l'année, une hémorragie aggravée par la diversification progressive de la gamme de produits vendus par Amazon.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.