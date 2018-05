Wall Street : '3 sorcières' morose, 3ème record du Russel2000

20/05/2018 | 17:42

Séance des '3 sorcières' soporifique à Wall Street, avec une volatilité éteinte et des volumes dignes d'un jour semi férié.



En effet, et en dépit du basculement des positions à terme (contrats et options sur indices) sur l'échéance juin, il ne s'est échangé que 6,18 milliards de titres sur le NYSE contre une moyenne de 6,65 milliards sur l'ensemble des séances du millésime 'mai', sachant qu'une 'grosse séance' (et notamment le 3ème vendredi du mois), cela tourne autour de 9 milliards et une échéance trimestrielle ('4 sorcières') autour de 12 milliards de titres.



Vendredi soir, l'indice Dow Jones a fini stable, à +0,00%, 24.715,1 (contre 24.714 jeudi), le S&P-500 s'est effrité de -0,26% (-0,45%) hebdo) et le Nasdaq Composite de -0,27% (il perd 0,65% sur la semaine, plombé par la chute de -1,45% de l'indice 'SOX' des semi-conducteurs vendredi)).



Mais lot de consolation, et non des moindres, le Russell 2000 alignait un troisième record absolu consécutif (+0,1% à 1.627Pts) et engrange près de +1,5% sur la semaine écoulée.



Les pétrolières sur-performent également et grâce à un baril qui franchit le cap des 71,5$ sur le NYMEX et qui aligne une 6ème semaine de hausse d'affilée.



Les opérateurs ont ouvertement limité les prises de risque alors que des doutes subsistent concernant l'issue favorable des négociations commerciales sino-américaines qui 'suivent leur cours'.

Pékin avait prévenu qu'aucun accord 'humiliant' ne serait ratifié, et la rumeur que la Chine aurait consenti à réduire ses excédents de -200Mds$ a été démentie.



En l'absence de statistiques vendredi, l'attention s'est focalisée sur les derniers trimestriels d'entreprises emblématiques: Applied Materials a plongé de -8,25% sur des prévisions trimestrielles décevantes (ralentissement de la demande de puces pour smartphones).

L'autre 'gadin du jour' a frappé le Google chinois, Baidu (-9,5%) suite à l'annonce de la démission de son directeur général, Lu Qi.



Autre coup de tabac, qui était attendu depuis jeudi soir, le distributeur Nordstrom a dévissé de -10,90% : le bénéfice était supérieure aux attentes mais les anticipations pour 2018 sont revues à la baisse.



Grosse -mauvaise- surprise, le titre Campbell Soup -considéré comme défensif et peu sujet à des replis brutaux- a enregistré une chute historique de -12,4% après ses piètres résultats trimestriels et une baisse de ses prévisions annuelles.

Les marchés obligataires ont bénéficié d'une timide rotation sectorielle avec des rendements à long terme en léger repli, de 3,1% vers 3,06%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.