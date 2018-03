Wall Street : '4 sorcières' en roue libre, semaine négative

16/03/2018 | 22:11

Wall Street termine la semaine sur une note légèrement positive : ce n'est pas l'euphorie mais les acheteurs se sont imposés en cette séance des '4 sorcières'.

Le 'Dow' grappille +0,3%, le S&P500 +0,17%, le Nasdaq finit stable Dow Jones gagne à peine +2%, le Nasdaq +8%).

Sur la semaine, le Dow Jones cède 1,55% mais sur le trimestre écoulé (depuis le 15 décembre), il reste positif de +1%.

Le Nasdaq cède 1,05% en hebdo mais engrange +8% depuis la mi-décembre, continuant de surperformer de façon écrasante les indices historiques.



Depuis le 1er janvier, le Nasdaq-100 réalise un tonitruant +9,75%, grâce aux 'GAFA' qui surperforment les 96 autres composantes de près de +25%.



Parmi les facteurs pesant sur la tendance, il est patent que Washington et Londres entendent exploiter tout prétexte pour imposer de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie.

Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition, demande que soient présentées des preuves de l'implication du Kremlin avant de déclencher la guerre froide à l'encontre de la Russie.



Autre source de tension notable, les investisseurs s'inquiètent de l'établissement par les Etats-Unis de sanctions commerciales contre la Chine, lesquelles pourraient engendrer d'éventuelles représailles contre les entreprises américaines mais également une suspension des achats de T-Bonds. Notons qu'un G-20 sera tiendra la semaine prochaine en Argentine, ce qui pourrait donner à Washington l'occasion d'avancer ses pions.



Enfin, il y aura la réunion de la FED mardi et mercredi, avec une hausse de taux anticipée : le point crucial, ce sera le 'ton' du communiqué avec la possible évocation d'une politique monétaire plus restrictive en cas de surchauffe (ce qui serait mal perçu).



Côté chiffres : les mises en chantier de logements ont chuté de 7% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux Etats-Unis à 1.236.000 en rythme annualisé, après 1.329.000 en janvier (chiffre révisé de 1.326.000 en estimation initiale).



De son côté, le nombre de permis de construire -devant préfigurer celui des mises en chantier à venir- a diminué de 5,7%, passant de 1.377.000 (chiffre révisé de 1.396.000) à 1.298.000 en rythme annualisé.



Petite consolation la production industrielle pour le mois de février progresse de +1,1% au mois de février après -1,4% en janvier.

Bonne surprise avec l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui progresse de 99,7 vers 102,1 (ce sont les ménages les moins aisés qui manifestent cette fois le plus d'optimisme).

On apprenait peu après la clôture que la dette US venait de franchir le cap symbolique des 21.000 milliards de $.



Côté titres, vu le peu de volatilité observé au cours de cette séance, les écarts ne sont pas spectaculaires parmi les 'poids lourds': Adobe prenait +3,1%, Micron +3%, Regeneron +2,5%, Qualcomm +1,8%.



En repli, on notait cette fois Broadcom -4,8%, Viacom -3,6%, Alphabet et Intuitive Surg. -1,4%, Tesla -1,3%.



