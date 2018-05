Wall Street : 4è record du Russel-2000, baril au zénith 72,5$

21/05/2018 | 22:29

Wall Street entame avec optimisme le terme boursier de juin, les écarts s'étageant entre +1,2% sur le Dow Jones (Boeing fait la différence avec +3,6%, General Electric prend +2%), +0,74% sur le S&P500 et +0,54% sur le Nasdaq.

Mais pour nombre d'investisseurs, ce lundi 21 mai demeurera une date historique puisque le Russel-2000 bat un 4ème record absolu consécutifs avec un gain confortable de +0,67%, à 1.637,4Pts.



Wall Street avait connu un début de séance euphorique : au bout d'à peine une heure de cotations, le Dow Jones affichait +1,5% à 25.086Pts (+370Pts) et il enregistre au final sa plus forte hausse depuis le 4 mai.





Le Dow Jones sur-performe les autres indices grâce à l'annonce par Donald Trump qu'il a obtenu une réduction de certains tarifs douaniers chinois appliqués aux produits agricoles et industriels américains.



Les Etats-Unis et la Chine ont convenu d'éviter une guerre commerciale, enterrant leurs menaces réciproques de surtaxation des produits importés.



Côté chiffres, l'indice PMI de Chicago publié à 14H30 est ressorti en hausse, de 0,32 à 0,34, ce qui vient conforter le sentiment que la hausse du pétrole ne pèse pas sur l'activité industrielle US, jusqu'à présent.



Le pétrole, c'est probablement la vraie vedette de cette 1ère séance de la semaine: le baril continue de flamber (+1,7%) et inscrit un nouveau record annuel à 72,5$ sur le NYMEX.

De quoi doper des titres comme range resource +6%, Newfield Explor. +4%, Marathon oil +2,4%, Noble et Conoco +1,8%.



Sur le Forex, le Dollar bénéficie d'un 'newsflow' favorable et renoue avec les 1,1760/E, sans préjudice une fois de plus pour les exportatrices cotées à Wall Street.

C'est même Campbell Soup, une valeur domestique et défensive, qui continue de chuter (-2,4% après -12,4% vendredi) à une vitesse très inhabituelle.







