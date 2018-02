Wall Street : 5ème hausse solide, mais taux et VIX décevants

16/02/2018 | 01:20

Wall Street réussit la passe de 5, et avec maestria.



Cette cinquième séance de hausse d'affilée se solde par des scores fleuves, comparables à ceux de la veille: le Dow Jones prend +1,25% (mieux que la veille) soit +308Pts à 25.200.

Le S&P-500 s'adjuge +1,2% à 2.731,20, le Nasdaq +1,6% (contre 1,85% la veille) et le Nasdaq-100 +1,8% dans le sillage d'Apple +3,4%, Tesla +3,7%, Cisco +4,7% et Baidu +5,2%.

Depuis 10 jours, l'indicateur le plus surveillé est le 'VIX': le voici revenu au niveau de sa moyenne historique en début de séance (17,6) mais de façon assez troublante, il revenait quasiment à l'équilibre à 19,2 (-0,6%).



Concernant les indicateurs, fort nombreux et pas franchement enthousiasmants, Wall Street a décidé de les interpréter de manière positive: le PPI (indice des prix à la production) a progressé de 0,4% aux Etats-Unis le mois dernier, soit +2,7% en rythme annuel (contre +2,5% anticipé).



Selon le Département du Travail, hors éléments volatils (l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux), le 'core rate' a crû de 0,4% en rythme séquentiel en janvier, dépassant ainsi le consensus de marché.

L'indice 'Philly Fed' surprend les expertes avec un bond de +3,6Pts à 25,8 contre 22,2 en janvier (contre 21,1 anticipé).

Le sous-indice des nouvelles commandes a bondi à 24,5 contre

10,1 en janvier et surtout, la jauge de l'emploi s'envole vers 25,2 contre 16,8 le mois et enfin, le sous-indice des prix payés grimpe de 32,9 à 45.



Toujours aux Etats Unis, la production industrielle a baissé de 0,1% en janvier, après une progression de +0,4% (révisé de +0,9%) en décembre, déjouant le consensus des économistes à +0,2%



Ce dernier chiffre a provoqué une détente sur l'obligataire mais qui n'a pas duré (pas plus que la contraction, du VIX) : le '10 ans' a rebondi sur 2,885% et finit à 2,91%, après avoir inscrit un score de 2,94%, un nouveau zénith annuel depuis janvier 2014, le '30 ans' a culminé vers 3,18%.



Les actions ont donc très bien performé ce jeudi mais la toile de fond techniquement (taux et volatilité) n'est pas idéale.



