Wall Street : -6% en séance, le VIX explose de +125% à 38,80

05/02/2018 | 22:52

Quel singulière coïncidence: Jerome Powell prenait ce lundi fonction à la tête de la FED et c'est le jour que 'choisissent' les marchés US pour effectuer le pire plongeon depuis octobre 2011.



Le Dow Jones perdait jusqu'à -1.600Pts en séance (la plus forte chute en nombre de points de l'histoire), affichant un non moins vertigineux -6,25% vers 21H10 (-4,62% à 24.345 en clôture, soit -1.180Pts) dans un climat de liquidation massive (volumes d'échanges en hausse de +300% par rapport à vendredi, de +400% par rapport à lundi dernier), de déclenchement en rafales de 'stops' à la baisse.



Mais le plus dévastateur, c'est l'explosion de +125% du VIX jusque vers 38,8 (contre 9,5 mi-janvier, soit un multiple de X 4): des position massives de vente de volatilité doivent être liquidées dans l'urgence, les modèles de risque implicite ayant été pris en défaut par un décalage d'une violence imparable.

Le S&P500 dévisse de -4,1% à 2.649, le Nasdaq plonge de -3,8% (sous 7.000), le Russel-2000 de -3,6%: tous les supports court terme (moyennes mobiles à 50 jours) volent en éclat, les gains de l'année 2018 sont vaporisés (-8% en une semaine).

Près de 2/3 des titres du S&P rentrent en territoire de correction en l'espace de 48H



La seule satisfaction, c'est que le déclenchement des coupe-circuits automatiques n'a pas été nécessaire (le seuil de -7% n'a pas été atteint) et les systèmes de cotation ont encaissé sans brocher le plus puissant flux d'ordres de vente observé depuis le 'Brexit' et décembre 2008.



Les commentateurs invoquent la dégradation des marchés obligataires (qui n'avait pas freiné la furia acheteuse du 2 au 28 janvier), la peur que le coût de l'argent entraine des réductions massives de 'levier'.



Et c'est bien ce qui se produit depuis 48H, au moment où les positions 'à terme' avaient pulvérisé les records d'encours connus (450% des positions acheteuses nettes, ce qui donne une idée des 'leviers' qui semblaient ne poser aucun problème dans un marché 'funiculaire' ne consolidation plus jamais de plus de 3% depuis juin 2016).



Mais là où les dégâts vont être inimaginables, c'est sur les stratégies de vente de 'volatilité', les opérateurs s'étant habitué depuis des mois à voir le 'VIX' osciller mollement de part et d'autre des 10, avec la conviction que les banques centrales empêcheront tout dérapage incontrôlé au-delà des 17/18 (moyenne historique).



Les opérateurs pensaient pouvoir 'couper' leurs ventes à découvert... mais la 'volat' a explosé en quelques minutes et les pertes potentielles sont devenues colossales, sans échappatoire.



Seule option, vendre tout ce qui peut l'être (actions, ETF...) pour faire face aux appels de marge.

Les ventes-panique sur les indices US se poursuivaient après la clôture, le Dow Jones affichant -6% par rapport à se clôture de vendredi, le S&P500 -5,8%... et le CAC40 perdrait -5% si les cotations devaient reprendre aux niveaux affichés à 22H30.

Les marchés de taux jouant enfin leur rôle de 'refuges' se redressaient vivement après avoir vu leurs rendements battre un record annuel à 2,88% sur le '10 ans' et 2,18% sur le '2 ans'.

Ce soir, le 2028 se détend à 2.72%, le 2020 à 2,04%... mais pour les raisons que l'on sait.



Le secret espoir des opérateurs est que le carnage sur le 'VIX' est tellement dévastateur que la FED va être contrainte d'intervenir dans l'urgence pour 'colmater les voies d'eau'.





