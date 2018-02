Wall-Street : Bullard détend l'atmosphère,mais temporairement

22/02/2018 | 23:59

Wall Street a de nouveau perdu du terrain en fin de séance, moins brutalement que la veille mais suffisamment pour que les acheteurs se retrouvent en situation inconfortable.



Le Nasdaq termine en repli de -0,1%, le S&P500 en hausse de +0,1%... une séance pour rien mais c'est le Dow Jones qui semble faire pencher la balance du bon côté, avec un gain de +0,65% à 24.962.



Mais un gain de +160Pts, c'est assez frustrant après une envolé de +350Pts de façon complètement linéaire (qui signe l'intervention d'un puissant 'algo' haussier), au-delà des 25.150 en l'espace de 2 heures.



Ce mouvement a été provoqué par une déclaration de James Bullard, le patron de la Fed de Saint-Louis, chargé (?) de tempérer l'interprétation un peu trop 'faucon' des 'minutes' de la FED publiées la veille.



James Bullard (une 'colombe' de compétition) affirme que les taux d'intérêt ne devraient pas être relevés trop rapidement cette année.

Mais ce n'est pas lui qui décide de la politique monétaire américaine.



Et les indices boursiers ont fléchi en toute fin de journée, comme la veille car le 'VIX' se détend, certes, mais il n'a pas réussi à repasser sous le seuil médian des 18 et il en termine une nouvelle fois au-dessus des 19 (-4,5%).



Sur le front des 'stats', les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont fléchi de -7.000 à 222.000, un niveau proche de leur plancher de 45 ans.



L'indice composite des indicateurs avancés a progressé de 1% en janvier, ce qui n'a pas impacté le marché obligataire, le '10 ans' retombe de 2,95% vers 2,91%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.