Wall Street: Dow Jones et S&P 500 à des records, Nasdaq plus timoré

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi, des résultats d'entreprises diversement appréciés propulsant le Dow Jones et le S&P 500 à de nouveaux record, tandis que le Nasdaq a légèrement reculé.

Selon des chiffres définitifs à la clôture, le Dow Jones s'est apprécié de 0,54%, ou 140,88 points, à 26.393,00 points.

Le S&P 500 a pris 0,06%, ou 1,71 point, à 2.839,25 points.

Le Nasdaq a perdu 3,89 points à 7.411,16 points.

Le marché "est de nouveau guidé par l'enthousiasme qui domine depuis décembre", a estimé Karl Haeling de LBBW.

"Depuis la crise financière, les indices montaient mais les investisseurs restaient méfiants et limitaient leur exposition au marché des actions", a-t-il remarqué. "Je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle phase où les investisseurs parient vraiment avec entrain à la hausse."

L'un des éléments moteurs de ce changement d'état d'esprit est à ses yeux "la prise en compte des effets positifs de la réforme fiscale sur les résultats à venir des entreprises".

Le Nasdaq a toutefois reculé jeudi car "les entreprises qui ne présentent pas un résultat extrêmement enthousiaste sont systématiquement punies", a estimé Grogori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Le fabricant de puces Lam, coté sur le Nasdaq, a ainsi fortement reculé (-5,00% à 199,25 dollars) alors que ses résultats ont été meilleurs qu'anticipé, a-t-il ajouté.

La remontée brutale du dollar en cours de séance après deux jours de baisse marquée a de son côté légèrement freiné l'avancée des indices.

Cette remontée est intervenue après des déclarations de Donald Trump affirmant sa préférence pour "un dollar fort", à rebours des propos de son secrétaire au Trésor la veille qui avaient fait chuter la devise américaine.

- Ford chute -

La faiblesse du dollar observée depuis le début de l'année permet aux entreprises exportatrices américaines d'être davantage compétitives sur le marché mondial, les acheteurs munis d'autres monnaies obtenant ainsi un surplus de pouvoir d'achat.

Le marché obligataire montait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,619% contre 2,647% mercredi soir et celui des bons à 30 ans baissait à 2,888% contre 2,928% à la précédente clôture.

Du côté des valeurs, le fabricant d'engins de chantier Caterpillar est monté de 0,61% à 169,37 dollars. En mettant de côté une lourde charge liée à la réforme fiscale, le groupe a dégagé au 4e trimestre des résultats opérationnels en hausse et a livré des prévisions optimistes pour l'ensemble de l'année.

Les chiffres du conglomérat industriel 3M ont aussi été bien reçus, son titre grimpant de 1,89% à 252,36 dollars.

Quelques groupes ont déçu, à l'instar du constructeur automobile Ford (-3,98% à 11,57 dollars) qui s'est montré pessimiste pour 2018, ou de la compagnie American Airlines (-3,18% à 53,05 dollars), qui a annoncé une baisse de ses bénéfices et revenus trimestriels et annuels.

La chaîne de supermarchés Kroger a avancé de 2,65% à 30,26 dollars. Selon le New York Post, le groupe discute actuellement d'un éventuel partenariat avec le géant du e-commerce chinois coté à New York Alibaba (+1,43% à 198,33 dollars), une décision destinée à contrecarrer la concurrence grandissante d'Amazon (+1,51% à 1.377,95 dollars) après son rachat des supermarchés bio Whole Foods.

