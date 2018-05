Wall Street : Nasdaq à +0,9%, Apple annonce 100Mds$ buyback

01/05/2018 | 23:56

Le mois de mai débuté sur une note qui peut sembler indécise (un recul du Dow Jones sème toujours le trouble) mais l'avancée du Nasdaq (+0,9%) semble démontrer que les acheteurs ont solidement repris la main après une séance de lundi placée sous le signe de la consolidation.



Le Dow Jones Industrial s'est effrité de -0,27% tandis que S&P-500 progressait d'autant... mais ces scores sont assez secondaires en regard de l'impact des résultats d'Apple qui font bondir le Nasdaq-100 en 'after hour' et qui font définitivement pencher la balance du côté des 'bulls'.



Apple qui avait pris 2,3% en séance a bondi de +5% supplémentaires après la clôture: avant de détailler les résultats, il y a cette annonce spectaculaire et historique, à savoir 100Mds$ de rachat de titres, ce qui fait exploser de +50% le montant des rachats déjà annoncés par les entreprises du 'S&P'.



Apple a publié un bénéfice net de 13,8Mds$ (+25% sur 1 an) soit 2,73$/titre (contre 2,62$ attendu et 2,10$ au T1 2017).

Le chiffre d'affaires progresse de +16% à 61,1Mds$, juste au niveau du consensus de 60,9Mds$, avec 52,2 millions d'iPhones vendu, pour une recette de 38Mds$ au lieu de 39,1 estimé.

Apple annonce par ailleurs une augmentation de 16% de son dividende trimestriel... mais les 100Mds$ de 'buyback' font pour l'instant oublier le reste.



Intel, l'un de ses principaux fournisseurs (peut être plus pour très longtemps) a gagné 3,3%.



cela aurait pu soutenir le Dow Jones, mais cette hausse a été contrebalancée par la chute de Pfizer -3,3% puis de Merck (-1,6%).



Le Nasdaq a été dopé par Skyworks +4,6%, Biomarin +3,2%, AMAT +2,5%, Comcast +2,1%



Côté replis, on notait Seagate -6,4% Amgen -3%, Expedia -1,4%.

