Wall Street, à des records, portée par le pétrole et la tech

New York (awp/afp) - Wall Street, soutenue par les prix du pétrole et le secteur technologique, a terminé à des records mercredi, l'indice S&P 500 clôturant pour la première fois au-dessus du seuil des 2.700 points.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice élargi S&P 500 a avancé de 17,25 points, ou 0,64%, à 2.713,06 points.

le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de la Bourse de New York, a pris 98,67 points, ou 0,40%, à 24.922,68 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 58,63 points, ou 0,84%, à 7.065,53 points.

Les valeurs énergétiques ont mené la tendance (+1,53% pour le secteur les représentant au sein du S&P 500), favorisées par une nouvelle flambée des cours du pétrole américain à un plus haut depuis 2014, sous l'effet d'une vague de froid aux Etats-Unis et de tensions en Iran.

"Le prix du pétrole se situe dans ce que j'appellerais une +fourchette douce+, entre 45 et 65 dollars. Suffisamment bon marché pour rester peu coûteux pour les entreprises (hors du secteur pétrolier) et suffisamment élevé pour que les sociétés pétrolières puissent gagner de l'argent", a commenté Nate Thooft, de Manulife Asset Management.

Les deux poids lourds du secteur, Chevron et ExxonMobil, en ont profité (+0,73% à 128,51 dollars et +1,96% à 86,70 dollars) tout comme les sociétés de services pétroliers, Schlumberger (+2,60% à 71,33 dollars) et Halliburton (+1,79% à 50,50 dollars).

Ce secteur "s'impose à Wall Street" en ce début d'année selon Peter Cardillo, de First Standard Financial, alors que l'indice regroupant les valeurs de l'énergie au sein du S&P 500 avait reculé de 3,8% en 2017 malgré une progression de l'indice élargi de 19,42% sur l'année.

Les valeurs technologiques continuaient dans le même temps à briller "au rythme observé en 2017", selon M. Thooft, l'indice les regroupant au sein du S&P 500 prenant 1,09%.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont accueilli avec enthousiasme la hausse des dépenses de construction aux Etats-Unis pour novembre, ainsi que la progression au-delà des anticipations des analystes de l'indice ISM d'activité dans l'industrie en décembre.

- 'Divisions' à la Fed -

"Ces données suggèrent que l'économie croît à un rythme plus rapide qu'anticipé", a commenté M. Cardillo, ajoutant que "la réforme fiscale devrait par ailleurs prochainement venir gonfler les dépenses d'investissement des entreprises" et dynamiser un peu plus la croissance.

Adoptée en fin d'année dernière, cette réforme va faire baisser le taux d'imposition des entreprises de 35% à 21%.

A l'inverse, la publication d'un compte-rendu de la banque centrale américaine (Fed) sur sa dernière réunion de politique monétaire a été plutôt neutre pour les marchés, l'annonce de la "division" de ses membres sur l'évolution des taux d'intérêt cette année étant déjà publique.

Le marché obligataire progressait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,445%, contre 2,463% mardi soir, et celui des bons à 30 ans reculait à 2,782%, contre 2,814% la veille.

Parmi les valeurs du jour, Intel a baissé (3,39% à 45,26 dollars), le géant des micro-processeurs ayant reconnu que certains produits présentaient de possibles failles de sécurité tout en niant catégoriquement qu'elles proviennent d'un défaut de conception.

Blackberry a fortement avancé (+12,85% à 16,95 dollars) après l'annonce d'un partenariat avec le moteur de recherche chinois Baidu dans le développement de la technologie autour du véhicule connecté et autonome.

MoneyGram a reculé (-9,02% à 12,11 dollars) après le blocage par les autorités américaines du rachat de l'entreprise par le chinois Ant Financial, société financière liée au géant de l'e-commerce Alibaba, amenant Pékin à réclamer mercredi un traitement "équitable".

American Airlines a baissé (-1,25% à 52,33 dollars) à la suite de son annonce de distribuer un bonus de 1.000 dollars à l'ensemble de son personnel.

La société de biotechnologies Spark Therapeutics a avancé (+4,60% à 55,76 dollars) après avoir lancé un médicament contre la dégénérescence héréditaire de la rétine à 850.000 dollars, soit un des traitements les plus chers au monde.

alb/jum/cj