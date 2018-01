Wall Street : attendu en hausse avant les ventes de logements

24/01/2018 | 14:53

Les 'futures' présagent un début de séance dans le vert pour les grands indices actions américains, dans l'attente de la publication des ventes de logements anciens aux Etats-Unis, qui est prévue une demi-heure après la cloche.



'Elles devraient avoir nettement reculé au mois de décembre, mais ce mouvement interviendra après une hausse de 6% le mois précédent', prévient Aurel BGC, qui pointe la vague de froid et les tempêtes de neige qui ont frappé le nord-est du pays en fin d'année.



Au-delà de ce chiffre mensuel, le bureau d'études estime que 'le dynamisme des ventes dans l'immobilier résidentiel est incertain ces prochains mois', mettant en avant une pénurie de logements à vendre, un durcissement de la fiscalité et la hausse des taux.



Outre ce rendez-vous, la séance verra les opérateurs réagir aux publications contrastées du jour : si United Technologies a engrangé un BPA supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre 2017, GE a fait part d'une perte surprise.



Parmi les autres publications trimestrielles parues avant Bourse, figurent celles du groupe d'électronique Texas Instrument, du câblo-opérateur (et maison-mère de NBCUniversal) Comcast et du croisiériste Royal Caribbean.



Le marché pourrait aussi sanctionner l'annonce par Qualcomm d'une amende historique d'un milliard d'euros infligée par la Commission européenne, qui a reconnu le groupe coupable d'abus de position dominante.



