Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait poursuivre sur sa lancée de la semaine écoulée lundi à l'ouverture alors que le dollar et les cours du pétrole rebondissent avec la géopolitique en toile de fond. Vers 15h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 45 points, soit 0,2%, à 24.273 points, et celui sur le S&P 500 prenait 0,2% à 2.669 points. Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 avançait de 33 points, soit 0,5%, à 6.808 points. Sur le marché pétrolier, le contrat sur le brut léger WTI prenait 1,3% à 70,61 dollars. Sur le marché des changes, l'euro reculait de 0,4%, à 1,191 dollar. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans se détendait de moins d'un point, à 2,94%.

La Bourse de New York avait terminé en forte hausse vendredi, les investisseurs faisant le pari de l'optimisme avec Apple et les technologiques et malgré des créations de postes moins bonnes que prévu en avril. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont également fait part de leur confiance dans l'économie américaine pour les prochains mois sans pour autant souhaiter une accélération des hausses de taux. Le DJIA avait clôturé sur un gain de 332 points, soit 1,4%, à 24.262 points. L'indice S&P 500 avait pris 1,3% à 2.663 points. L'indice Nasdaq avait gagné 121 points, soit 1,7%, à 7.209 points.

La géopolitique devrait être au centre de l'attention cette semaine alors que les cours du pétrole ont repassé la barre des 70 dollars pour la première fois depuis 2014 en raison des inquiétudes sur l'accord nucléaire iranien. Le président américain Donald Trump doit décider le 12 mai si les Etats-Unis sortent de l'accord conclu en 2015 à Vienne par son prédécesseur Barack Obama pour mettre un terme au programme nucléaire de Téhéran. Une telle décision pourrait conduire à nouvelles sanctions économiques contre l'Iran et entraîner un frein aux exportations de pétrole du pays ce qui réduirait l'offre mondiale de brut.

Sur le plan géopolitique, les investisseurs surveillent également l'évolution des discussions entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce après qu'une équipe de négociateurs américains s'est rendue à Pékin la semaine dernière. Selon le quotidien chinois South China Morning Post, ces discussions ont été positives mais elles devront être poursuivies pour éviter une guerre commerciale. "Il semble que la nouvelle escalade des risques géopolitiques liés aux Etats-Unis et à l'Iran n'affecte guère les opérateurs pour le moment. Mais cette affirmation pourrait être prise en défaut à mesure qu'on se rapproche de la décision du 12 mai, date à laquelle Donald Trump devra certifier à nouveau (l'accord nucléaire avec l'Iran). Donc nous pensons que les investisseurs devraient rester sur leurs gardes sur le reste de la semaine", souligne Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities.

VALEURS A SUIVRE

-Starbucks gagne près de 3% en préouverture après que le géant agroalimentaire suisse Nestlé a annoncé qu'il allait verser 7,15 milliards de dollars en numéraire à la chaîne de cafés pour distribuer certains de ses produits dans le monde. Starbucks compte restituer le paiement à ses actionnaires sous la forme de rachats d'actions.

-Flavors & Fragrances (IFF) chute de 6% après avoir annoncé le rachat du groupe israélien d'arômes et de parfums Frutarom Industries pour 7,1 Milliards de dollars en actions et en numéraire.

EVENEMENTS A VENIR

-Les investisseurs surveilleront à 21h00 (heure de Paris) la parution des chiffres du crédit à la consommation de mars aux Etats-Unis. Trois membres de la Fed doivent également s'exprimer dans la journée : le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, doit donner un discours lors d'une conférence à Fairfax en Virginie à 20h00 tandis que le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, et le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, participeront de leur côté à une conférence sur les marchés financiers, à Amelia Island en Floride, à partir de 21h30.

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE

