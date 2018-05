Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en repli après l'emploi américain

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait débuter en baisse vendredi après un rapport sur l'emploi d'avril qui a déçu les attentes malgré un nouveau recul du taux de chômage. Les discussions sur le commerce entre la Chine et les Etats-Unis continuent également de retenir l'attention au deuxième jour des négociations entre responsables des deux pays. Washington a fourni une longue liste d'exigences aux officiels chinois, souhaitant notamment, selon le Wall Street Journal, une réduction du déficit entre les deux pays d'au moins 200 milliards de dollars d'ici 2020. Le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine atteint près de 375 milliards de dollars actuellement. Vers 15h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) perdait 83 points, soit 0,4%, à 23.827 points, et celui sur le S&P 500 s'inscrivait en repli de 0,4% à 2.621 points. Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 perdait 30 points, soit 0,4%, à 6.635 points. Sur le marché pétrolier, le contrat sur le brut léger WTI gagnait 0,4% à 68,82 dollars. Sur le marché des changes, l'euro reculait de 0,1%, à 1,197 dollar. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans se détendait de un point à 2,93%.

La Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé jeudi, effaçant une partie de ses pertes en fin de séance sur fond d'incertitudes sur les taux et le commerce mondial. L'indice Dow Jones Industrial Average avait fini en hausse de 5 points, soit 0,02%, à 23.930 points. L'indice élargi S&P 500 avait reculé de 0,2%, à 2.629 points et le Nasdaq Composite avait fléchi de 0,2%, à 7.088 points. Les investisseurs continuent de digérer la décision de la Réserve fédérale (Fed), qui a laissé ses taux directeurs inchangés mercredi à l'issue de sa réunion mais s'est montrée plus confiante au sujet d'une accélération de l'inflation, ce qui rend plus probable une hausse des taux en juin. Le relèvement des taux est synonyme de renchérissement du coût du crédit pour les entreprises et les ménages, et de renforcement du dollar, deux facteurs à même de peser sur le marché d'actions américain. La publication jeudi d'un nouveau ralentissement de l'activité dans le secteur des services aux Etats-Unis en avril est toutefois venue semer le trouble, d'autant que certains dirigeants interrogés ont fait part de leurs inquiétudes sur la hausse des tarifs douaniers et de son impact sur le coût des produits. L'indice ISM est tombé à son plus bas niveau en quatre mois lors du mois écoulé, matérialisant une croissance potentielle de 2,9% de l'économie américaine cette année, selon l'institut. "On a une situation compliquée pour les investisseurs", a souligné Barry Bannister, responsable de la stratégie actions chez Stifel Financial. "On est face à des incertitudes géopolitiques et intérieures...c'est bon pour ceux qui sélectionnent les actions pour leur valeur intrinsèque. Mais moins bon pour les indices".

STATISTIQUES DU JOUR

Les Etats-Unis ont créé 164.000 emplois nets en avril, contre 135.000 en mars, a annoncé vendredi le département américain du Travail. Le nombre de postes créés en mars avait été estimé initialement à 103.000. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à la création de 195.000 emplois nets aux Etats-Unis le mois dernier. L'économie américaine a créé des emplois sans discontinuer au cours des 91 derniers mois. Le taux de chômage dans le pays s'est établi à 3,9% en avril, son plus bas niveau depuis décembre 2000, contre 4,1% le mois précédent. Les économistes anticipaient un taux de chômage en baisse à 4%. Le rebond des embauches outre-Atlantique intervient alors que la Réserve fédérale a laissé mercredi ses taux directeurs inchangés, dans une fourchette de 1,5% à 1,75%, mais n'a rien fait pour dissiper la conviction des investisseurs selon laquelle la deuxième hausse des taux de l'année interviendra à l'issue de sa réunion de juin. Selon l'outil FedWatch de CME Group, la probabilité que la Fed procède à une hausse de 25 points de base des taux à cette occasion s'établissait vendredi à 100%. L'incertitude pour les investisseurs réside donc dans le nombre de relèvements auxquels procédera la banque centrale après juin. Si les dernières projections des l'institution correspondent à un total de trois relèvements des taux, d'un quart de point chacun, en 2018, de nombreux investisseurs parient sur une quatrième hausse avant la fin de l'année en raison de l'accélération de l'inflation et de la hausse récente des rendements obligataires aux Etats-Unis.

VALEURS A SUIVRE

-Apple s'inscrit en hausse de 1,1%. La chaîne CNBC a rapporté que la société d'investissement de Warren Buffett Berkshire Hathaway avait acquis 75 millions d'actions du fabricant de l'iPhone au premier trimestre.

-GoPro gagne 0,8% après que le fabricant de caméras numériques a fait part jeudi de résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre.

-Newell Brands prend 4,9% après que le spécialiste du matériel de bureau a fait part de résultats supérieurs aux attentes au dernier trimestre et également annoncé la vente du fabricant d'emballage The Waddington Group pour environ 2,3 milliards de dollars.

-Alibaba prend 2,4%. Le géant chinois du e-commerce a publié vendredi des revenus au quatrième trimestre fiscal qui ont dépassé les prévisions des analystes.

-Celgene avance de 2,3%. Le groupe de biotechnologie a dégagé au premier trimestre des bénéfices supérieurs aux attentes et a dévoilé une prévision pour 2018 qui dépasse le consensus des analystes.

EVENEMENTS A VENIR

Aucun indicateur macroéconomique majeur n'est attendu après l'ouverture de Wall Street. Après la réunion de la Fed cette semaine, les investisseurs seront attentifs aux éventuelles déclarations de plusieurs membres du comité de politique monétaire. Le président de la Fed New York, William Dudley doit donner un discours à 18h45 (heures de Paris) au siège du groupe Bloomberg. Le président de la Fed de San Francisco John Williams et le vice-président de la Fed Randal Quarles participeront pour leur part à une conférence à l'Université de Stanford, où ils délivreront des discours à 21h00 et 23h30.

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE

Agefi-Dow Jones The financial newswire