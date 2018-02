Wall Street : beaucoup d'évènements singuliers ce mercredi

07/02/2018 | 23:59

Cette séance du 7 février témoigne de la fébrilité de Wall Street, mais plus encore, elle se solde par un scénario singulier.



Le Dow Jones affichait encore +1% de hausse à 21H40, et +100Pts de hausse à 21H58: il termine en repli de -0,08%, le S&P500 lâche -0,50% (-0,9% vers 22H15), le Nasdaq décroche de -0,9% (et le Nasdaq 'future' perdait -1,2% dès 22H01).



Pas moins de 3 'faits de marché' se sont enchaînés: la remontée des taux vers 2,825% sur le '10 ans', 2,14% sur le '2 ans', le rebond de +1% du Dollar (vers 1,225/E et enfin le plongeon du pétrole (-3,3% vers 61,8$ sur le NYMEX)



C'est ce qui a entrainé la chute de Chesapeake -7,7%, Marathon Oil -5,2%, Cabot Oil et Technip -5%, Range -4,9%, Noble -3,9%, Newfield et Apache -3,8%



Le Nasdaq s'est enfoncé dans le sillage de Microsoft -1,9%, Apple -2,1%, Facebook -2,8%, Alphabet -3%, Applied Materials -3,1%, Micron -4,3%, Microchip -9,8%, Chevron -1,8%.





