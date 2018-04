Wall Street : belle semaine un peu ternie par repli bancaires

13/04/2018 | 23:20

Wall Street termine la semaine en petite forme.

La journée avait bien commencé mais les indices US ont re-basculé dans le rouge vers 17H... et n'en sont plus ressorti.



Le repli n'a cependant jamais pris d'ampleur (-0,2% à -0,25% à mi-séance et jusque vers 21H), sauf au cours de la dernière heure où les pertes se sont légèrement creusée: -0,5% sur le Dow Jones, -0,3% sur le S&P500 et -0,47% sur le Nasdaq...

Mais signe encourageant, le 'VIX' s'est fortement détendu, de -5,8%, vers 17,4 pour finir la semaine en repli de -19%, au plus bas depuis mi-mars, avant les tensions commerciales sino-américaines et les sanctions contre la Russie.

Globalement, c'est une bonne semaine pour le 'S&P' qui affiche un gain de +2%, et plus encore pour le Nasdaq avec +2,8% environ.



Du côté des indicateurs, le marché a pris connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui est ressorti à ressorti à 97,8 en avril, après 101,4 en mars (le consensus tablait sur un repli symbolique vers 100,5).



La surprise provient ce soir du repli des banques (certes en forte hausse la veille), malgré de bons résultats, comme ceux de Citigroup (-1,6%) et JP Morgan (-2,7%) malgré un bénéfice en hausse de +35% à 8,7Mds$, et un C.A en hausse de plus de 10%.

Parmi les plus lourds replis, on notait Wells Fargo -3,4% (la banque pourrait devoir solder les litiges en cours sur les ouvertures de comptes bidon moyennant une transaction de 1Md$), Zions Bancorp -2,4%, Bank of America -2,8%, Morgan Stanley -1,6%, Goldman Sachs -1,4%, JP Morgan -2,7%.



Le Nasdaq retombait sur 7.100 dans le sillage de Microchip -1,9%, Intel -1,6%, Nvidia -1,3%, des pertes partiellement compensées par les hausses de Broadcom +2,5%, Tesla +2,1% après un tweet d'Elon Musk qui affirme qu'avec l'accélération des ventes de la Model-3, le constructeur finira l'année dans le vert et qu'aucune levée de fond ne sera nécessaire (ce dont beaucoup d'analystes doutent fortement).



Avec un baril se hissant vers 67,5$ sur le NYMEX, le compartiment 'énergie' a conclu en beauté une semaine Concho et Apache +3,2%, Marathon +2,8%, Hess et Devon +2,4%









