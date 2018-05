Wall Street : clôture à l'équilibre malgré l'Iran

09/05/2018 | 08:28

Wall Street a terminé à l'équilibre, avec des gains symboliques à 24.360 points sur le Dow Jones et à 7.266 points sur le Nasdaq Composite, à l'issue d'une séance agitée par la géopolitique.



'Comme largement anticipé, le Président Trump a annoncé cet après-midi que le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions contre le pays', rappelle Wells Fargo Advisors.



Si certains stratèges recommandaient aux investisseurs d'alléger leurs positions - comme le veut l'adage boursier en cette période de l'année ('sell in May and go away') - d'autres analystes estimaient au contraire que Wall Street en garde encore sous le pied.



'Tant que le seuil des 23.500 points sera préservé sur le Dow, les vendeurs seront tenus à l'écart', assurait ainsi un trader. 'Et même en dessous de ce seuil, la zone des 23.110 points pourrait encore faire office de soutien'.



Du côté des valeurs, Snap avance de 2% après avoir annoncé le recrutement d'un cadre de longue date d'Amazon au poste de directeur financier. Tim Stone succèdera ainsi à Andrew Vollero, qui prendra sa retraite le 15 mai.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.