Wall Street : clôture indécise, prudence liée sanctions Chine

16/03/2018 | 00:56

La journée avait bien commencé à New York avec un Dow Jones qui affichait rapidement plus de 1% de hausse et un S&P500 qui affichait +0,5% mais les gains s'évaporaient dès la mi-séance et la lourdeur l'emporte si l'on s'en tient au 'S&P' qui s'effrite de -0,08%.

Le Dow Jones grappille +0,47% à 24.873 tandis que le Nasdaq a perdu 0,20% à 7.482Pts.



L'après-midi de jeudi a été ponctué par la publication de plusieurs indicateurs américains qui se sont globalement neutralisés.



Difficile de se faire une opinion puisque l'indice 'Empire State' de la FED (activité manufacturière) grimpe de +7,5Pts à 22,5 au mois de mars tandis que celui de la région voisine de Philadelphie se contracte de -3,5Pts à 22,3.

L'indice des prix à l'importation est mauvais, avec une hausse de +0,4% en février, le double de ce que le consensus anticipait.



La confiance des professionnels de l'immobilier recule légèrement, enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -4.000 à 226.000.



Les taux longs US se sont légèrement détendus (vers 2,81%) mais pas le '2 ans' qui a inscrit un nouveau zénith à 2,29% avant de s'équilibrer vers 2,27%.

Wall Street s'inquiète de l'établissement de sanctions commerciales à l'encontre de la Chine, lesquelles pourraient engendrer d'éventuelles représailles contre les entreprises américaines... mais également un suspension des achats de T-Bonds US (dans le cadre du traditionnel recyclage des excédents commerciaux).



Au niveau micro-économique, Monsanto a pesé sur le S&P500 avec -4,8% (la fusion avec Bayer n'est pas encore validée par les autorités de la concurrence américaines), Incyte a pesé sur le Nasdaq avec -3,5%.

Broadcom qui a renoncé au rachat de Qualcomm a repris +2,7%, Boeing se stabilise (-0,1%) après une chute de près de -7% depuis lundi (crainte de boycott de l'avionneur américain par la Chine).



