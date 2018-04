Wall Street : consolidation sur de faibles écarts

20/04/2018 | 17:07

Wall Street poursuit sa consolidation sur de faibles écarts vendredi matin, en dépit des bons résultats de plusieurs ténors de la cote, à commencer par ceux de GE.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 24.606,3 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,4% à 7206,3 points. Le S&P 500 perd lui 0,2% à 2688.1 points.



'Les investisseurs tentent de faire la part des choses entre la flopée de résultats publiés dans la matinée et la remontée des taux', explique un intervenant.



'Les récents indicateurs économiques, conjugués aux commentaires des dirigeants de la Fed et au rebond des prix pétroliers, ont en effet conduit à un redressement des rendements obligataires', ajoute-t-il.



Le rendement des Treasuries à 10 ans se tend actuellement de 0,7% à 2,94% pour se rapprocher encore un peu plus de la barre fatidique des 3%, qui n'a plus été atteint depuis fin 2013.



Sur le front des valeurs, General Electric grimpe de 4,4% après avoir fait part de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre et confirmer ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.



Honeywell s'adjuge 1,1% après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires du marché lors du trimestre écoulé et revu à la hausse, dans la foulée, ses objectifs pour l'année.



Schlumberger cède en revanche 1,4% malgré des performances trimestrielles en ligne, voire légèrement supérieures aux prévisions des analystes.



La volatilité pourrait s'accroître en fin de séance du fait de la conjonction dite des 'trois sorcières', qui marque l'arrivée à expiration simultanée de toute une série d'options et de contrats futurs sur actions et sur indices.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.