Wall Street : dans le vert après un déluge de résultats

24/04/2018 | 15:14

La Bourse de New York devrait débuter dans le vert mardi matin, soutenue par la progression de plusieurs poids-lourds de la cote suite à des résultats trimestriels meilleurs que prévu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,4% à 0,6%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Plus d'un tiers des sociétés composant le S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, dont 12 sociétés cotées sur l'indice Dow Jones.



Parmi elles, Coca-Cola s'est déclaré ce matin 'encouragé' par ses performances de premier trimestre, marquées par des gains de parts de marché et la bonne orientation du marché des boissons sans alcool.



Caterpillar a dévoilé de son côté des performances trimestrielles bien meilleures que prévu et relevé dans la foulée sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année en cours.



Hier, Alphabet, le géant technologique maison-mère du moteur de recherche Google, avait présenté un bénéfice net en croissance de 73% à 9,4 milliards de dollars pour le premier trimestre 2018, largement supérieur aux prévisions.



Avant ce mardi, 27% des sociétés du S&P 500 avaient publié leurs comptes du premier trimestre et 80% d'entre elles ont dépassé les estimations de bénéfice, contre 68% en moyenne au cours des trois dernières années, selon des données publiées par Credit Suisse.



Dans ce contexte, les chiffres des ventes de logements neufs et la confiance des consommateurs du Conference Board - qui seront publiés dans le courant de la matinée - devraient passer un peu au second plan.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.