Wall Street : dans le vert avec toute une série de résultats

17/04/2018 | 15:13

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse ce mardi après les résultats trimestriels bien accueillis de plusieurs poids lourds de la cote, dont l'influente banque d'affaires Goldman Sachs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent entre 0,6% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert.



Coté sur le Dow Jones, Goldman s'adjuge 0,8% en cotations avant-Bourse après avoir dévoilé des résultats meilleurs qu'attendu grâce à la vigueur de tous ses métiers et annoncé un relèvement de son dividende dans la foulée.



Johnson & Johnson prend 0,9% en préouverture après avoir fait part d'un bénéfice net ajusté en hausse de 11,8% à 5,6 milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2018, soit 2,06 dollars par action, là où les économistes attendaient en moyenne deux dollars tout rond.



Mais la véritable vedette de la journée s'appelle Netflix, avec des comptes de premier trimestre qui ont révélé un bénéfice net de 290,1 millions de dollars, contre 178 millions un an plus tôt.



Indicateur particulièrement suivi, le nombre d'abonnés a grimpé de 7,4 millions, contre 6,3 millions attendus, pour se monter à quelque 125 millions d'abonnés dans le monde au terme du premier trimestre.



En l'absence de nouvelles fraîches sur le front géopolitique, les investisseurs se concentrent aussi sur les indicateurs économiques afin d'anticiper l'évolution de la conjoncture.



Bonne nouvelle, les mises en chantier de logements ont crû de 1,9% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux Etats-Unis, tandis que le nombre de permis de construire a lui aussi augmenté.



L'autre temps fort de la journée sera la publication, peu avant l'ouverture, de la production industrielle.



Quoi qu'il en soit, les analystes techniques estiment qu'en franchissant la barre des 24.626 points hier, le Dow Jones a ouvert une nouvelle séquence haussière qui reste désormais à confirmer, avec les 25.000 points en ligne de mire.



