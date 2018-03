Wall Street débute en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a démarré en hausse jeudi après un flot de nouveaux indicateurs macroéconomiques, mais reste inquiète des tensions protectionnistes après les nouvelles menaces de Donald Trump sur les tarifs douaniers. Vers 14h45, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 0,4%, à 24.847 points. L'indice S&P 500 prenait 0,2% à 2.754 points. L'indice Nasdaq 100 avançait de 0,1%, à 7.502 points. Parmi les indicateurs du jour, les deux indices "Empire State" et "Philly Fed" ont dépassé les attentes et indiqué que l'activité manufacturière restait robuste en mars dans les régions de New York et Mid-Atlantic. Le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a par ailleurs encore diminué la semaine dernière, signe que le marché du travail aux Etats-Unis reste vigoureux. La moyenne mobile sur quatre semaines, qui lisse la volatilité, est notamment ressortie en recul de 750, à 221.500 inscriptions. Les investisseurs surveilleront à 15h00 la parution de l'indice du marché immobilier établi par l'association des promoteurs immobiliers américains NAHB. Parmi les valeurs en vue, Dollar General bondit de 7,5% alors que le distributeur à bas prix a publié des revenus supérieurs aux attentes au dernier trimestre et fait part de prévisions plus optimistes que prévu.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: VLV