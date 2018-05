Bourse de Wall Street : Wall Street débute en hausse alors que les tensions commerciales s'apaisent

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, rassurée par la volonté apparente des Etats-Unis et de la Chine d'enterrer la hache de guerre sur le commerce.

Vers 15h35, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 0,9%, à 24.957 points. L'indice S&P 500 prenait 0,8% à 2.734 points. L'indice Nasdaq 100 s'adjugeait 0,9%, à 7.423 points.

Après avoir atteint un pic depuis 2011 la semaine dernière, à 3,1%, le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans se détendait de son côté légèrement, à 3,08%. Les investisseurs estiment que les discussions qui ont eu lieu ce week-end entre hauts responsables américains et chinois ont permis d'éviter une guerre commerciale dommageable pour les deux pays et leurs entreprises.

Du côté des valeurs, l'actualité est dominée par les fusions-acquisitions. L'action General Electric avance de 2,3% après que le conglomérat industriel a conclu un accord pour fusionner sa branche de transport avec l'équipementier ferroviaire Wabtec (WAB), une opération valorisée à 11,1 milliards de dollars.

L'action LaSalle Hotel Properties bondit de 5,7% à 33,7 dollars après que le groupe hôtelier a accepté une offre d'achat de Blackstone Group LP de 4,8 milliards de dollars, soit 33,50 dollars par action.

MB Financial s'envole de 14%, à 49,6 dollars, alors que la banque régionale de Chicago a conclu un accord en vue d'être rachetée par sa rivale Fifth Third Bancorp pour 4,7 milliards de dollars. L'action Fifth Third Bancorp chute à l'opposé de 7%.

-William Watts, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswires