Bourse de Wall Street : Wall Street débute le deuxième trimestre en baisse

L'indice Dow Jones a cédé 69,28 points dans les premiers échanges soit de 0,29% à 24.033,83 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 10,53 points (-0,4%) à 2.630,34 points et le Nasdaq Composite cède 49,70 points (-0,7%)à 7.013,74 points.

La Chine a annoncé dimanche soir l'application de droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 25% sur 128 produits américains, dont le porc surgelé, le vin et certains fruits, en réponse à la décision des Etats-Unis de taxer les importations d'aluminium et d'acier.

Les Etats-Unis sont sur le point d'imposer des droits de douane sur plus de 50 milliards de dollars de marchandises chinoises.

"Cela va attiser les craintes de guerre commerciale et de protectionnisme. Le marché n'aime pas vraiment cela", a dit Andre Bakhos de New Vines Capital.

Le dollar a pâti de ce retour au premier plan des tensions commerciales et son indice contre un panier d'autres grandes devises cède 0,25%. Il a repris environ 0,6% la semaine dernière mais affiche un recul de plus de 2% sur les trois premiers mois de l'année, son cinquième trimestre consécutif de baisse. L'euro est quasi stable contre la devise américaine, gangant 0,05% à 1,2326 dollar.

L'or, en revanche, a mis un terme à trois séances consécutives de baisse et progresse de 0,76% à 1.334,09 dollars l'once.

Le pétrole reflue encore sous le seuil de 70 dollars le baril. Le contrat juin sur le Brent s'échange à 68,76 dollar (-0,84%) et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 64,16 dollars (-1,17%).

"Une série d'indicateurs économiques importants seront publiés cette semaine, qui pourraient aider à stabiliser le sentiment de marché bien que les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que d'autres risques géopolitiques soient toujours présents", a dit Koji Fukaya de FPG Securities

Outre l'indice ISM manufacturier pour le mois de mars publié ce lundi à 14h00 GMT, sont attendus cette semaine celui des services mercredi, ainsi que les chiffres de l'emploi vendredi.

Les investisseurs comptent aussi sur une prometteuse moisson de résultats du premier trimestre pour retrouver un peu de l'optimisme après un premier trimestre au cours duquel l'indice Dow Jones a cédé 2,5% et le S&P 500 1,2%, soit leur plus mauvaise performance trimestrielle depuis plus de deux ans.

TESLA CHUTE ENCORE

Aux valeurs, les technologiques restent sous pression : leur indice sectoriel a ouvert en baisse de 0,4% après avoir accusé le mois dernier sa plus mauvaise performance en près de deux ans.

Amazon a débuté en recul de près de 2% après que Donald Trump s'en fut pris samedi au numéro un mondial de la distribution en ligne, lui reprochant de bénéficier de tarifs trop avantageux de la part des services postaux américains et de ne pas payer assez d'impôts.

Facebook recule de 1% toujours pénalisé par un scandale sur l'utilisation de données personnelles, dont l'un des rares analystes de Wall Street à la vente sur la valeur a estimé lundi qu'il pourrait entraîner une baisse plus marquée que prévu du chiffre d'affaires du réseau social au deuxième semestre, justifiant une baisse de son objectif de cours de 152 à 138 dollars.

Le constructeur de voitures électriques Tesla perd encore plus de 4,5% dans les premiers échanges après avoir abandonné 12% la semaine dernière sur des inquiétudes concernant le rythme de production de sa berline Model 3 au premier trimestre et après l'annonce par les autorités américaines de la sécurité routière qu'elles enquêtaient sur un accident intervenu le 23 mars en Californie impliquant un véhicule Model X en pilotage automatique.

Humana gagne près de 5,5% alors que des sources au fait du dossier ont fait état jeudi de discussions avec Walmart en vue d'une alliance plus étroite entre l'assureur maladie et le géant de la distribution.

Dans le compartiment des biotechs, Alkermes dévisse de plus de 20% après avoir annoncé que les autorités de santé américaines (FDA) ont rejeté sa demande d'approbation pour son traitement expérimental de la dépression.

En revanche, MediciNova bondit de près de 24% sur des résultats positifs d'une étude sur son traitement contre la stéatose hépatique. Compugen prend près de 10% après avoir annoncé un accord de licence avec MedImmune, filiale du laboratoire AstraZeneca, pour le développement d'anticorps dans le traitement du cancer.

(Marc Joanny pour le service français)

par Sruthi Shankar