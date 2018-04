Wall Street démarre en hausse après les résultats de multinationales

New York (awp/afp) - Wall Street a ouvert en hausse mardi, les résultats trimestriels plutôt favorables de plusieurs multinationales américaines remisant au second plan les craintes de hausses de taux d'intérêt: le Dow Jones prenait 0,38% et le Nasdaq 0,40%.

Vers 14H15 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average avançait de 93,83 points à 24.542,52 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique prenait 28,34 points à 7.156,94 points.

L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,40%, ou 10,70 points, à 2.680,99 points.

La place new-yorkaise avait clôturé dans le rouge lundi, s'inquiétant des conséquences de la hausse continue des taux d'emprunt de la dette des Etats-Unis sur les entreprises et les ménages américains: le Dow Jones avait perdu 0,06% et le Nasdaq 0,25% .

"Un certain nombre de sociétés progressent en Bourse avec l'annonce de leurs résultats" a affirmé Patrick O'Hare de Briefing.

Membres du Dow Jones, le fabricant d'engins de chantiers Caterpillar (+4,29%), les conglomérats industriels 3M (-6,33%) et United Technologies (+1,27%), le leader américain de la téléphonie Verizon (+1,64%), et Coca-Cola (-1,89%) ont publié leurs résultats trimestriels.

Le groupe de défense Lockheed Martin (-2,00%), et Alphabet (-2,64%), maison-mère de Google, ont également publié les leurs, le géant technologique reculant en raison d'une progression des coûts d'acquisition de ses recettes publicitaires.

- Whirlpool rebondit -

Les acteurs du marché semblaient peu inquiets en début de séance alors que le taux d'intérêt de la dette des Etats-Unis à 10 ans, porté par la perspective de plusieurs relèvements des taux d'intérêt de la banque centrale américaine cette année, a dépassé le seuil symbolique des 3% pour la première fois depuis début 2014.

Celui-ci retombait ensuite légèrement à 2,992% contre 2,975% lundi soir.

Le taux de rendement à 30 ans grimpait quant à lui à 3,163%, contre 3,144% la veille.

"La hausse des taux d'intérêt est la conséquence naturelle d'une activité économique plus soutenue. L'inquiétude toutefois est le spectre que ces taux montent encore plus rapidement en raison des craintes que la banque centrale américaine soit plus agressive sur les hausses de ses taux directeurs", a noté Patrick O'Hare de Briefing, ce qui pourrait notamment encourager les investisseurs à se détourner des actions au profit des bons du Trésor, moins risqués.

Du côté des indicateurs, les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont accéléré leur hausse en mars pour atteindre leur plus haut niveau depuis quatre mois et la confiance des consommateurs s'est redressée légèrement en avril.

Parmi les autres valeurs du jour, le géant de l'électroménager Whirlpool bondissait (+4,94% à 157,75 dollars) après l'annonce de la cession de sa filiale Embraco au japonais Nidec pour 1,08 milliard de dollars, au lendemain de la publication de ses résultats.

Le constructeur de motos Harley-Davidson prenait 0,94% à 41,40 dollars après l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes.

alb/jum/nth