Wall Street : des hésitations en préouverture

16/05/2018 | 15:19

Wall Street devrait ouvrir autour de l'équilibre mercredi matin, malgré la remontée continue du dollar et les fortes tensions qui se matérialisent sur la courbe des taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent moins de 0,1%, annonçant une ouverture sans grande tendance.



La Bourse de New York avait interrompu son rally mardi, certains intervenants ayant choisi de prendre leurs bénéfices après huit séances consécutives de hausse.



'Ce reflux pourrait entraîner un rebond technique dans une certaine mesure aujourd'hui, voire déclencher une nouvelle dynamique haussière', prophétise un analyste.



Les gains devraient néanmoins rester limités du fait de l'envolée du dollar, qui accentue encore son avance à 1,1770 face à l'euro, porté par la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale.



Parallèlement, de fortes tensions se matérialisent sur l'ensemble de la courbe des taux, avec notamment des Treasuries à 10 ans qui pointent désormais à 3,07%.



Les chiffres économiques publiés dans la matinée ne sont en outre pas très bons: les mises en chantier ont chuté de 3,7% en avril et les permis de construire ont pour leur part reculé de 1,8%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.