Wall Street devrait ouvrir dans le vert pour la dernière séance de l'année

New York (awp/afp) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans le vert vendredi pour la dernière séance d'une année qui a été marquée par de solides performances et de nombreux records pour les indices.

Vers 13H28 GMT (14H28 à Paris), le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, prenait 0,30%. Celui du Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 0,29% et celui de l'indice S&P 500 progressait de 0,36%.

Jeudi, Wall Street avait terminé en hausse de 0,25%, aidée par un recul marqué du dollar. Le Dow Jones avait notamment inscrit un nouveau record.

Peu d'acteurs de marché ont été présents durant cette semaine suivant le week-end prolongé de Noël et précédant le réveillon du nouvel An.

Aucun indicateur majeur n'est attendu pour la séance.

Du côté des valeurs à suivre, Apple a présenté jeudi ses excuses pour avoir délibérément ralenti certains de ses iPhone pour compenser le vieillissement de leurs batteries et a réduit le coût du remplacement de celles-ci.

vac/tq/eb