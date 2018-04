Wall Street dynamisée par des résultats d'entreprises encourageants

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en nette hausse mardi, stimulée par des résultats d'entreprises meilleurs que prévu, Netflix en tête, et des signaux optimistes sur l'économie américaine.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, s'est apprécié de 0,87% à 24.786,63 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grimpé de 1,74% à 7.281,10 points.

L'indice élargi S&P 500 est monté de 1,07% à 2.706,39 points.

"Les investisseurs ont l'impression que les risques géopolitiques ou commerciaux se sont un peu estompés, ce qui leur permet de se concentrer sur la saison des résultats qui pour la plupart sont supérieurs aux attentes", remarque Karl Haeling de la banque LBBW.

Les résultats de Netflix (+9,19%) ainsi que ceux de l'assureur UnitedHealth (+3,57%) ont été particulièrement bien accueillis.

IBM et United Continental devaient dévoiler leur performance après la clôture.

- 'Meilleure saison depuis des années' -

De façon générale, la "réaction globalement positive aux résultats (lundi et mardi) aide à dissiper les nuages qui s'étaient formés au-dessus du marché vendredi quand les grands indices ont glissé dans le rouge malgré les chiffres meilleurs qu'attendu des plus grandes banques du pays", relève Patrick O'Hare de Briefing.

Si les compagnies américaines continuent sur cette voie, "on pourrait avoir la meilleure saison de résultats depuis plusieurs années", prédit pour sa part Sam Stovall de CFRA.

"Et les analystes sont aussi très optimistes pour la suite puisqu'ils anticipent en moyenne une croissance des bénéfices de l'ordre de 18,5% au deuxième trimestre et de 21,5% au troisième trimestre", ajoute-t-il.

La bonne humeur du marché n'est toutefois "pas à l'abri d'un tweet présidentiel alarmant et les volumes d'échanges restent faibles", tempère M. Haeling.

Les courtiers de Wall Street étaient aussi mardi encouragés par des informations de bonne tenue sur l'économie américaine.

Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont notamment rebondi plus que prévu en mars quand la croissance de la production industrielle est restée plus soutenue qu'anticipé par les analystes.

Par ailleurs selon le Fonds monétaire international, la croissance du pays devrait s'accélérer nettement en 2018 grâce aux réductions d'impôts adoptées fin 2017 et aux augmentations de dépenses budgétaires. Le rythme d'expansion devrait se tasser après 2020.

- Starbucks s'attaque au racisme -

Parmi les autres valeurs du jour, le constructeur de voitures électriques Tesla a reculé de 1,21% après avoir confirmé lundi soir qu'il allait temporairement suspendre la production de sa voiture "Model 3", qui pâtit de retards de livraison importants, pour ajuster le processus de fabrication.

La compagnie américaine Southwest a perdu 1,13% après le décès accidentel d'un de ses passagers, tué quand le Boeing 737 à bord duquel il se trouvait a été victime d'une "défaillance de moteur" qui a brisé un hublot peu après son décollage de New York.

Starbucks, qui a annoncé la fermeture de l'ensemble de ses établissements aux Etats-Unis lors de l'après-midi du 29 mai pour une formation consacrée au racisme après une vague d'indignation causée par l'arrestation de deux Noirs dans un de ses cafés, s'est apprécié de 0,67%.

Goldman Sachs a perdu 1,65% à 253,63 dollars, malgré la publication d'un bénéfice en hausse de 26,6%, pour un chiffre d'affaires de 10,04 milliards de dollars, en progression de 25,04%.

Le marché obligataire progressait: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis évoluait vers 20H30 GMT à 2,822% contre 2,827% lundi soir, et celui à 30 ans à 3,011% contre 3,025% à la précédente clôture.

afp/rp