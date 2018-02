Bourse de Wall Street : Wall Street en hausse grâce à la Fed et aux high techs

La Réserve fédérale s'attend à la poursuite d'une croissance économique solide aux Etats-Unis et elle ne distingue aucun risque à l'horizon susceptible de ralentir le rythme de ses hausses de taux d'intérêt.

Les investisseurs pensent que la banque centrale remontera les taux à trois reprises cette année, la première - d'un quart de point - étant attendue dès le mois prochain avec une probabilité de 95,5%, suivant des données de Thomson Reuters.

Les marchés auront encore l'occasion la semaine prochaine d'entendre ce que la Fed a à dire avec les premières auditions de son nouveau président Jerome Powell devant la Chambre des Représentants et le Sénat.

L'indice Dow Jones a gagné 347,51 points (1,39%) à 25.309,99 points. Le S&P-500, plus large, a pris 43,34 points, soit 1,60%, à 2.747,30. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 127,30 points (1,77%) à 7.337,39.

Sur l'ensemble de la semaine, le S&P a gagné 0,56%, le Dow Jones 0,37% et le Nasdaq 1,35%.

"Ca risque d'être volatil la semaine prochaine avec Powell et les statistiques économiques; on sait que les nouveaux présidents de la Fed ont tendance parfois à en dire trop; donc la probabilité que le marché soit pris de court est supérieure à la moyenne", a dit Tom Essaye (Sevens Report).

La banque centrale "signale aux marchés que même si on s'est fait beaucoup de mauvais sang au sujet de l'inflation et d'une remontée des taux, elle n'a vraiment rien vu qui justifie qu'elle devienne encore plus rigoriste", a déclaré de son côté Alec Young (FTSE Russell).

Sur le marché obligataire, l'emprunt américain à 10 ans gagnait 13/32 et rendait 2,8714% contre 2,917% jeudi soir.

Dans le segment high tech, Hewlett Packard Enterprise et HP Inc ont fini en nette hausse grâce à leurs solides résultats annoncés la veille; en outre, HPE a fait part de son intention de restituer sept milliards de dollars aux actionnaires.

HPE a gagné 10,5% et HP Inc 3,5%. L'indice sectoriel a progressé de 2,17%.

par Sruthi Shankar et Chuck Mikolajczak