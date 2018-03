Wall Street : en hausse grâce aux indicateurs

29/03/2018 | 17:04

Wall Street a ouvert en hausse jeudi matin, le S&P 500 effaçant ainsi son repli de la veille, à la faveur d'une série d'indicateurs économiques jugés encourageants pour la conjoncture américaine, notamment sur le front de l'inflation et de l'emploi.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 0,6% à 23.990,7 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,6% à 6994,6 points.



L'agenda macro-économique du jour était chargé pour cette dernière séance de la semaine, du mois et du trimestre avec l'annonce d'une hausse de 2% des dépenses des ménages américains en février, conformément à ce qu'anticipaient les économistes.



Publié au même moment, l'indice d'inflation 'PCE' s'est établi à 0,2% en février, après +0,4% en janvier, soit 1,8% après 1,7% en rythme annuel.



L'inflation 'core', qui exclut l'alimentation et l'énergie, ressort elle à 0,2% en février après +0,3% le mois précédent, montrant que la hausse des prix reste maîtrisée.



Autre bonne surprise, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué contre toute attente à 215.000 nouveaux inscrits au titre de la semaine close le 24 mars, soit un recul de 12.000 dossiers.



Le consensus des économistes envisageait à l'inverse une légère progression autour de 230.000.



L'actualité sur le front des valeurs s'avère moins chargée. Seul Constellation Brands s'illustre véritablement avec un gain de 3,1% suite à la publication de performances trimestrielles supérieures aux prévisions.



La semaine boursière se terminera ce soir en raison de la fermeture des marchés demain pour cause de Vendredi Saint.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.