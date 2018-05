Wall Street : en hausse malgré l'absence de catalyseur

14/05/2018 | 15:25

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, profitant de l'absence de mauvaises nouvelles pour entamer une nouvelle semaine dans le vert.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,2%, annonçant une ouverture en petite progression.



L'indice S&P 500 a enchaîné un cinq sur cinq à la hausse la semaine passée, les investisseurs ayant salué la bonne surprise que constitue la progression modérée de l'inflation aux Etats-Unis.



Ce lundi, ce sont le retournement à la baisse du dollar et la bonne tenue des valeurs de matières premières qui devraient contribuer à alimenter la vigueur du marché.



Sur le compartiment pétrolier, le baril de brut léger américain repart à la hausse et reprend 0,2% à 70,8 dollars.



La tendance est également soutenue par l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, notamment concernant le dossier de l'équipementier télécoms chinois ZTE.



Les chartistes évoquent par ailleurs l'existence d'une configuration technique favorable pour le S&P, qui a clôturé à 2727 points vendredi soir.



'La prochaine cible importante se situe à 2789 points', indique un trader.



'A l'inverse, un repli en direction des 2700 points offrirait à bon nombre d'acheteurs l'occasion de se renforcer', assure-t-il.



Aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda ce lundi.



