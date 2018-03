Wall Street : en légère baisse avant la Fed

21/03/2018 | 14:22

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse mercredi matin avant le communiqué de la Fed, qui sera publié ce soir à l'issue de son comité de politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent entre 0,1% et 0,3%, signe d'un début de séance plutôt prudent.



Le communiqué final de la Réserve fédérale américaine sera dévoilé à 19h15 (heure de Paris) et l'immense majorité des économistes optent pour un relèvement de 25 points de base.



Les investisseurs étudieront de près le communiqué, mais aussi la première conférence de presse de Jerome Powell, à la recherche d'indications sur le calendrier auquel la banque centrale poursuivra son redressement monétaire.



'La conférence sera fondamentale dans l'optique de savoir si Powell est disposé à ouvrir la porte à quatre relèvements de taux cette année, une attitude qui serait considérée comme restrictive ('hawkish') par le marché', prévient Hervé Chatot, gérant chez La Française.



Toujours sur le plan macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance dans la matinée des ventes de logements anciens et des stocks de pétrole.



La tendance est également pénalisée par une série de résultats moins bons que prévu.



FedEx cède ainsi 0,5% en cotations avant-Bourse après une performance jugée 'mitigée' sur le trimestre écoulé, la société de messagerie ayant notamment déçu au niveau du résultat opérationnel.



General Mills est lui aussi attendu en baisse, le groupe agroalimentaire ayant revu à la baisse des projections annuelles déjà déprimées.



