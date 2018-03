Wall Street en ordre dispersé après son plongeon de jeudi

New York (awp/afp) - Wall Street évoluait en ordre dispersé vendredi après une ouverture en hausse, se remettant difficilement d'une lourde chute la veille qui a suivi l'annonce par Donald Trump de sanctions commerciales contre la Chine.

Vers 14H15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 0,46%, ou 109,55 points à 24.067,44 points.

Le Nasdaq, à forte teinte technologique, reculait de 0,18%, ou 12,64 points, à 7.154,04 points.

L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,20%, ou 5,36 points, à 2.649,05 points.

La place financière new-yorkaise avait plongé jeudi, le Dow Jones lâchant 2,93%, soit plus de 700 points et sa plus forte baisse depuis le 8 février, le Nasdaq baissant de 2,43% et le S&P 500 de 2,52%.

Le président américain a imposé jeudi de nouvelles sanctions visant les importations en provenance de Chine et pouvant culminer à "60 milliards de dollars".

L'administration américaine dispose de 15 jours pour publier une liste de produits qui seront frappés par ces mesures.

La chute des indices jeudi a été le résultat de "l'espoir déçu d'un compromis de dernière minute" entre les Etats-Unis et la Chine, ont observé les analystes de DataTrek.

"C'était une attente malavisée: le président Trump fait plutôt preuve de fiabilité quant à ses engagements de campagne", ont-il ajouté.

Wall Street se reprenait toutefois timidement dans les premiers échanges vendredi alors que M. Trump a autorisé dans la nuit de jeudi à vendredi la suspension jusqu'au 1er mai des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium de plusieurs de leurs partenaires importants, dont l'Union européenne.

Par ailleurs, la Chine a dévoilé vendredi une liste de 128 produits ou lignes tarifaires - fruits, éthanol, porc, aluminium recyclé... - sur lesquels elle appliquera des droits de douane de 15% ou 25% en cas d'échec de négociations avec Washington.

- L'automobile souffre -

Mais ces produits correspondent à 3 milliards de dollars d'importations en Chine l'an dernier, soit à peine 2% du total des exportations américaines vers ce pays. Surtout, le soja américain, dont le géant asiatique a importé pour 14 milliards de dollars en 2017, n'y figure pas.

Après avoir plongé de plus de 5% la veille, deux des plus gros groupes américains ayant des activités en Chine se reprenaient, Boeing prenant 1,53% à 324,49 dollars et Caterpillar 0,56% 147,72.

Ils influençaient par la même occasion la tendance du Dow Jones, ces deux acteurs en étant des membres éminents.

Deux sous-traitants de Boeing, United Technologies (+0,44% à 124,62 dollars) et Honeywell (0,03% 146,93) progressaient également.

Le secteur automobile, très dépendant de la Chine, souffrait un peu. General Motors, dont le premier marché mondial en terme de ventes est la Chine, devant les Etats-Unis, perdait 0,51% à 36,17 dollars.

Ford, qui a relancé la Lincoln en Chine, lâchait 0,28% à 10,72 dollars.

De son côté, Facebook, qui a déjà chuté de plus de 10% depuis le début de la semaine après l'éclatement d'une polémique sur l'utilisation indue de données par la société britannique Cambridge Analytica, endiguait l'hémorragie (+0,04% à 164,95 dollars).

Le secteur technologique demeurait fragile, l'indice regroupant ces valeurs au sein du S&P 500 perdant 0,49% alors que le groupe de stockage de données Dropbox va faire ses premiers par en Bourse vendredi.

Le taux de rendement des bons du Trésor à 10 ans se tendait légèrement à 2,835% contre 2,824% jeudi soir et celui à 30 ans à 3,083% contre 3,062% la veille.

Nike avançait (+2,84% à 66,25 dollars) après avoir annoncé jeudi une nette hausse de ses ventes trimestrielles, récoltant les premiers fruits de sa stratégie de vendre directement ses baskets aux consommateurs.

alb/jld/jpr