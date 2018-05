Wall Street : enchaîne les hausses malgré le Proche-Orient

11/05/2018 | 07:28

Wall Street duplique la séance de mercredi, avec encore un peu plus d'entrain puisque le Dow Jones prend +0,8%, le S&P500 +0,95% et le Nasdaq +0,9%.



Les opérateurs restent sereins alors que de lourdes frappes israéliennes ont été menées contre des positions iraniennes en Syrie après des tirs de roquettes vers le Golan, pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie alors qu'Israël a déjà mené des dizaines de raids contre des positions du Hezbollah en Syrie. Cette 'escalade' était probablement anticipée puisque les indices américains poursuivent imperturbablement la hausse entamée jeudi dernier.



L'autre 'market mover', c'était l'inflation au mois d'avril avec des chiffres inférieurs aux attentes avec +0,2% en séquentiel par rapport au mois de mars (consensus à +0,3%) et seulement +0,1% hors énergie.



En rythme annuel, cela donne +2,1% en 'core' (au lieu de 2,2% attendu) et +2,5% en donnée brute, ce qui reste légèrement supérieur à l'objectif des 2%... mais sans accélération notable... bien au contraire puisque les prix des biens et services reculent, ce qui est à peine compensé par la hausse de l'énergie avec un baril à 70,5 dollars désormais.



Enfin, les inscription hebdomadaires au chômage sont demeurées stables, ce qui permet une détente de -4 points de base du T-Bond 2028 à 2,96%.



Côté microéconomie, Qualcomm bondit de +3,4% grâce à l'annonce d'un 'buyback' de 10 milliards de dollars.

Les autres leaders du Nasdaq furent Align Techno +3,6%, Express Scripts +3,4%, Paypal +2,8%, Comcast +2,7%, Broadcom +2,3%, Facebook +1,8%.



