Wall Street : encore un début de journée heurté

09/02/2018 | 17:17

Wall Street connaît un nouveau début de journée heurté ce vendredi, la cote continuant de jouer aux montagnes russes au gré des fluctuations des rendements obligataires, du VIX et du dollar.



Après s'être ressaisi en début de séance, le Dow Jones s'est rapidement retourné à la baisse et accuse désormais une perte de 0,8% à 23.652,2 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,4% à 6749,8 points.



Comme le redoutaient certains stratèges, les rachats de points creux et la chasse aux bonnes affaires ne sont pas des motifs suffisants pour faire oublier l'onde de choc du début de semaine.



Le fait que les parlementaires se soient mis d'accord pour mettre fin au gel des administrations jusqu'au 23 mars ne permet pas non plus de relancer la machine.



Sur l'ensemble de la semaine, Wall Street affiche désormais une correction de près de 7%.



Côté chiffres, les stocks de grossistes ont progressé de 0,4% en décembre 2017 aux Etats-Unis d'après le Département du Commerce, après une augmentation de 0,6% le mois précédent (+0,8% en estimation initiale).



Le consensus tablait lui sur 0,2%.



Côté valeurs, le fabricant de puces graphiques Nvidia échappe à la morosité ambiante après une publication de résultats suscitant une nouvelle fois l'admiration du marché.



Qualcomm cède 1,5% après avoir refusé la dernière offre de rachat de son rival Broadcom, mais s'être montré ouvert à d'éventuelles discussions.



UPS (-1,6%) et Fedex (-1,5%) font l'objet de dégagements, les investisseurs s'inquiétant des velléités récemment manifestées par Amazon dans la livraison directe d'articles.



