Wall Street : et une sixième séance de progression en vue

10/05/2018 | 15:20

Wall Street va tenter d'aligner une sixième séance consécutive de hausse jeudi, les investisseurs réagissant favorablement aux derniers chiffres de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 avancent d'environ 0,1%, annonçant un début de séance plutôt favorable.



Le Département américain du Travail a fait état ce matin d'une hausse de 0,2% de l'indice des prix à la consommation (CPI) en rythme séquentiel au mois d'avril, là où les économistes tablaient sur une augmentation de 0,3% en moyenne.



En rythme annuel, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 2,1% hors éléments volatils le mois dernier, contre un consensus établi à 2,2%, indiquant une inflation maîtrisée qui pourrait inciter la Réserve fédérale à ne pas trop multiplier les hausses de taux cette année.



Parallèlement, le Département du Travail a rapporté ce jeudi avoir dénombré 211.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 5 mai, un chiffre équivalent à celui de la semaine précédente.



Les investisseurs restent néanmoins partagés entre les tensions sur le marché obligataire et la vigueur des prix pétroliers.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans reste très proche du seuil d'alerte des 3%.



'A ces niveaux, on peut se demander si les sociétés américaines ne vont pas commencer à éprouver des difficultés à rembourser leurs emprunts, surtout si les taux progressent encore', s'inquiète un analyste



Sur le marché pétrolier, le baril de brut texan WTI poursuit son ascension et grimpe de 0,7% à 71,6 dollars.



'Attention, car la croissance - qui est déjà sur une phase de ralentissement - pourrait commencer à être sérieusement affectée si la hausse des cours devait se confirmer', indique l'analyste.



