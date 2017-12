Wall Street : fin de séance ratée, meilleur score depuis 2013

29/12/2017 | 23:40

A Wall Street, les actions US ratent leur sortie, in extremis puisque les 3 principaux indices alignaient une 6ème semaine de hausse consécutive, jusqu'au dernier quart d'heure où les cours ont brusquement décroché de -0,4% en moyenne.

Le Dow Jones a chuté de -0,48%, le 'S&P' de -0,52% et le Nasdaq de -0,67% avec plus de 90% de ses composantes en repli (contre 50% à la mi-séance).



Sur la semaine, le Dow Jones et le S&P500 s'effritent de -0,15% (cela s'est joué au cours des 5 dernières minutes), le Nasdaq perd -0,8% (ce qui réduit son gain annuel à +28,3%... mais il a aligné 72 records cette année, du jamais vu)



Le Dow Jones finit 2017 sur un gain de 25,1%, après avoir culminé à 24.871 à l'ouverture (2ème meilleur score de l'histoire), contre 24.876 au plus haut absolu mi-décembre (à l'issue d'un 70ème record absolu), le Nasdaq s'effrite de -0,2% (pas de 73ème record à la clé, avec un re-test des 7.000Pts comme on l'espérait encore 48H auparavant).



Le Nasdaq a été dopé cette année par les +58% d'Amazon, les +55% de Netflix et Facebook, les +47% d'Apple et les +38% de Microsoft: les 'GAFA' comptent pour 1/4 de la hausse du Nasdaq Composite (+30% en 2017) et 30% du Nasdaq 100.

Assez paradoxalement, les valeurs du Russel-2000, principales bénéficiaires de la 'tax reform' votée le 21/12 n'ont gagné que +14% contre +20% pour les multinationales du S&P500 cette année.



Le Nasdaq-100 finit en repli avec 95% de ses composantes dans le rouge et notamment Nvidia -2%, Symantec et Micron -1,6%, Broadcom et Netease -1,4%, Apple -1,1%... et Amazon (-1,4% alors que Donald Trump a posté un tweet dans lequel il s'insurge contre les tarifs négociés par Amazon avec les services postaux fédéraux, lesquels devraient le faire payer plus cher pour acheminer ses millions de colis).



Le Dow Jones a été plombé par Goldman -0,6%, United Health (-0,8%) et... Apple.

Les T-Bonds US se détendaient de -1Pt à 2,415%... soit quasiment le même score que le 30/12/2016.



