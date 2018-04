Wall Street finit en baisse, mais affiche une hausse mensuelle

L'indice Dow Jones a perdu 148,04 points, soit 0,61%, à 24.163,15.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a reculé de 21,86 points, soit 0,82%, à 2.648,05.

De son côté, le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a cédé 53,53 points, soit 0,75% à 7.066,27, Apple perdant plus de 1,8%.

Sur le mois, les trois principaux indices de la Bourse de New York affichent toutefois une hausse pour la première fois depuis janvier. Le Dow a pris 0,25%, le S&P-500 0,27% et le Nasdaq un modeste 0,04%.

Les prix du pétrole sont repassés dans le vert après les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirmant que "l'Iran avait menti" après avoir signé l'accord sur le nucléaire de juillet 2015.

Le président américain Donald Trump décidera d'ici le 12 mai s'il convient de rétablir les sanctions économiques américaines contre la République islamique.

Même si leurs résultats trimestriels sont solides, certaines entreprises ont prévenu que la hausse des prix des matières premières pourraient peser sur leurs marges dans les mois à venir.

Certains investisseurs estiment que de bons chiffres n'ont pas suffi pour que porter le marché plus haut.

"Les bénéfices sont dans les cours", commente Robert Phipps, directeur chez Per Stirling Capital Management."Il n'y a pas beaucoup de raisons d'acheter."

La possibilité que les exemptions temporaires de taxes sur l'acier et l'aluminium puissent expirer mardi, si Donald Trump ne les prolonge pas, a également pesé sur les actions.

"Cela pourrait être la nouvelle la plus négative de la semaine", estime pour sa part Stephen Massocca, vice-président de Wedbush Securities. "Cela ne serait pas apprécié par le marché."

MCDONALD'S GAGNE 5,77%

Les 11 secteurs du S&P-500 ont fini dans le rouge. Si le secteur de l'énergie a enregistré le repli le plus modeste (-0,04%), à l'autre bout du spectre, les télécoms -qui ne comportent que trois valeurs- ont abandonné 2,66%. Plus forte baisse du Dow, Verizon a perdu 4,3%.

Le compartiment des techs a perdu 0,51%.

McDonald's s'est octroyé 5,77%, meilleure performance du Dow. Le géant de la restauration rapide a fait état d'une augmentation plus forte que prévu de ses ventes trimestrielles à restaurants constants, grâce notamment à ses performances au Royaume-Uni et en Allemagne.

A l'inverse, Allergan, qui avait ouvert en hausse, a finalement lâché 5,18%, en dépit d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Les investisseurs se sont focalisés sur la revue stratégique engagée par le laboratoire américain.

Celgene a perdu 4,47%. Morgan Stanley a dit s'attendre à un retard pouvant aller jusqu'à trois ans pour son principal médicament contre la sclérose en plaques.

Dans leur sillage, le compartiment de la santé a reculé de 1,56%, accusant le plus deuxième plus important repli sectoriel.

Arconic a dévissé de plus de 20%, le fabricant de produits en aluminium ayant largement réduit ses prévisions 2018.

Les fusions et acquisitions ont également animé la cote.

Sprint a abandonné 13,69% au lendemain de l'annonce de son rachat par T-Mobile US (-6,21%), les investisseurs s'inquiétant d'obstacles de la part des régulateurs à la fusion entre ces deux opérateurs de téléphonie mobile.

Andeavor a bondi de plus de 13% après l'annonce de son rachat pour plus de 23 milliards de dollars (19 milliards d'euros) par Marathon Petroleum (-8%), une opération qui donnera naissance au premier raffineur américain en termes de capacité.

Walmart a pris 1,34%. Asda, sa filiale britannique, et Sainsbury ont conclu un accord de fusion de 13,3 milliards de livres (10,9 milliards d'euros) en vue de créer la première chaîne de supermarchés britannique par la part de marché.

Quelque 6,81 milliards d'actions ont changé de mains sur les marchés américains, à comparer avec une moyenne de 6,57 milliards sur les 20 dernières séances.

L'INDICE PCE "CORE" CONFORME AUX ATTENTES

Sur le front macro-économique, les investisseurs ont pris connaissance d'une accélération de la hausse des prix à la consommation au mois de mars aux Etats-Unis, l'inflation sous-jacente étant remontée tout près de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale.

Hors alimentation et énergie, l'indice PCE dit "core" a affiché une progression annuelle de 1,9% en mars, comme attendu, au plus haut depuis février 2017, après +1,6% en février.

Quant aux dépenses des ménages, elles ont augmenté de 0,4% en mars, après avoir été inchangées en février.

Les revenus des ménages ont eux progressé de 0,3% en mars, une hausse identique à celle de février.

La Réserve fédérale ne devrait pas modifier ses taux d'intérêt au terme de sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi, mais les investisseurs seront à l'affût du moindre indice sur l'inflation ou sur le rythme de relèvement des taux.

Sur le marché des changes, le dollar a légèrement réduit ses gains face à un panier de devises de référence après l'annonce d'un indice des prix PCE "core" conforme aux attentes.

Il se traitait à 91,842, mais en deçà de son plus haut de vendredi à 91,986.

L'euro a perdu 0,31% face au billet vert à 1,2090, pas loin de ses plus bas de trois mois.

Du côté des rendements obligataires, la tendance était à l'apaisement après le coup de chaud de la semaine dernière qui avait vu le 10 ans américain repasser les 3% pour la première fois depuis 2014 sous l'effet conjugué des tensions commerciales et de la remontée des cours des matières premières.

Sur le marché pétrolier, le baril de Brent se traite à plus 75 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) à plus de 68 dollars.

(Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)

par April Joyner et Sruthi Shankar