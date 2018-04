NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en nette hausse jeudi, grâce aux résultats trimestriels de bonne facture publiés par plusieurs groupes technologiques. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 1%, à 24.332,8 points, l'indice élargi S&P 500 s'est adjugé 1,1%, à 2.667 points, et le Nasdaq Composite a avancé de 1,6%, à 7.118,7 points. Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans a en outre reflué sous le seuil psychologique des 3%, qu'il avait franchi en début de semaine pour la première fois depuis plus de quatre ans. La hausse des rendements obligataires pénalise les marchés actions car elle renforce l'attrait des obligations au détriment des actifs risqués et renchérit les coûts d'emprunt des entreprises. Du côté des valeurs, Facebook (FB) a grimpé de 9,1%, à 174,2 dollars. Le réseau social a non seulement publié un bond de 63% de son bénéfice, au titre du premier trimestre, mais sa directrice générale déléguée Sheryl Sandberg a également indiqué que le groupe n'avait pas enregistré "un mouvement de départs significatif" des annonceurs après le scandale Cambridge Analytica, relatif au siphonnage de données personnelles de plusieurs millions d'utilisateurs. Le cours du fabricant de semiconducteurs AMD s'est envolé de 13,7%, à 11 dollars, grâce, là encore, à la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu.

-Mike Bird et Gunjan Banerji, The Wall Street Journal

(Version française Christine Lejoux) ed : JEB