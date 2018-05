NEW YORK, 4 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, grâce à Apple et à d'autres valeurs high tech, ayant d'abord mal réagi à la statistique de l'emploi d'avril.

L'indice Dow Jones a gagné 332,42 points (1,39%) à 24.262,57 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 33,69 points (1,28%) à 2.663,42 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de 121,47 points (1,71%) à 7.209,62 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).