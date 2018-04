Wall Street finit en hausse, tirée par les financières

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi, tirée par les valeurs financières, qui donneront vendredi le coup d'envoi des publications de résultats trimestriels aux Etats-Unis. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 1,2%, à 24.483 points, l'indice élargi S&P 500 s'est adjugé 0,8%, à 2.664 points, et le Nasdaq Composite a pris 1%, à 7.140,3 points. Dans l'incertitude quant au calendrier d'une éventuelle riposte occidentale à l'attaque chimique en Syrie attribuée au régime de Bachar al Assad, les investisseurs se sont détournés des problématiques géopolitiques pour focaliser leur attention sur le début du "bal des trimestriels." Les sociétés composant le S&P 500 devraient faire état d'un bond de 17%, en moyenne, de leurs bénéfices, au titre du premier trimestre, selon FactSet. Les groupes financiers devraient faire encore mieux, avec une envolée de leurs résultats estimée à 20%, conséquence du retour de la volatilité et de la remontée des taux d'intérêt. La société de gestion d'actifs BlackRock (BLK) a d'ores et déjà publié jeudi des revenus et des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes. Son cours de Bourse a grimpé de 1,4%, à 533,1 dollars. Le sous-indice S&P 500 des valeurs financières a signé la plus forte hausse sectorielle, avec un gain de 1,8%.

-Michael Wursthorn, Dow Jones Newswires (Version française Christine Lejoux) ed : JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire