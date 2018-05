Bourse de Wall Street : Wall Street finit en nette hausse soutenue par le pétrole et le commerce

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé en forte hausse lundi, encouragée par l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et la nouvelle hausse des cours du pétrole. Selon des données provisoires, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) a clôturé sur gain de 298 points, soit 1,2%, à 25.013 points. L'indice S&P 500 a pris 20 points, soit 0,7% à 2.733 points. L'indice Nasdaq 100 s'est adjugé 39,7 points, soit 0,54%, à 7.394 points . Le baril de brut américain WTI a atteint son plus haut niveau depuis près de 4 ans, à 72,24 dollars, lundi en clôture à New York, alors que les menaces de sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela continuent de susciter des espoirs de réduction de l'offre. Les discussions de ce week-end entre les Etats-Unis et la Chine ont également contribué à écarter les craintes de guerre commerciale, les deux pays s'étant provisoirement engagés à ne pas s'imposer mutuellement de nouvelles barrières douanières. Le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a notamment annoncé que les Etats-Unis suspendaient leur projet d'imposer de nouveaux tarifs douaniers à près de 150 milliards de dollars de produits chinois. "Quand vous retirez de la table près de 150 milliards de dollars de tarifs douaniers potentiels, cela soulage et alimente le marché", souligne Jason Barsema, président du gérant de fonds Halo Investing. Les titres des groupes industriels, les plus exposés à une éventuelle guerre commerciale, ont fortement progressé, Boeing et Caterpillar ayant signé deux des meilleures performances de l'indice Dow Jones avec des gains respectifs de 3,6% et 2%.

Du côté des technologiques, l'indice PHLX Semiconductor a affiché un gain de 1,06%, le secteur des semi-conducteurs ayant profité globalement du relèvement des prévisions financières de Micron Technology.

Parmi les autres valeurs, General Electric a avancé de 1,9% après que le conglomérat industriel a conclu un accord pour fusionner sa branche de transport avec l'équipementier ferroviaire Wabtec (WAB), une opération valorisée à 11,1 milliards de dollars.

L'action LaSalle Hotel Properties a bondit de 5,4% à 33,62 dollars après que le groupe hôtelier a accepté une offre d'achat de Blackstone Group LP de 4,8 milliards de dollars, soit 33,50 dollars par action.

MB Financial s'est envolé de 12,9%, à 49,3 dollars, alors que la banque régionale de Chicago a conclu un accord en vue d'être rachetée par sa rivale Fifth Third Bancorp pour 4,7 milliards de dollars. L'action Fifth Third Bancorp chute à l'opposé de 7%.

-William Watts, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau)

Agefi-Dow Jones The financial newswires