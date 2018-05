Bourse de Wall Street : Wall Street finit indécise, Nvidia a pesé sur le Nasdaq

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé sur une note indécise vendredi, mais son principal indice, le Dow Jones Industrial Average (DJIA), a enchaîné une septième séance de hausse consécutive, du jamais vu depuis novembre. Le DJIA a gagné 0,4%, à 24.830 points et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,2%, à 2.728 points, alors que le Nasdaq Composite a très légèrement reculé, de 0,03%, à 7.402,9 points. Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le DJIA a progressé de 2,3%, le S&P 500 s'est adjugé 2,4% et le Nasdaq a gagné 2,7%. Les investisseurs ont notamment salué vendredi la publication des prix à l'importation, qui ont augmenté moins que prévu en avril, ce qui a contribué à apaiser les craintes relatives au niveau de l'inflation parmi les investisseurs. Du côté des valeurs, l'action du fabricant de semiconducteurs Nvidia a fléchi de 2,2%, malgré la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes, ce qui a pesé sur les valeurs technologiques.

-Ryan Vlastelica, Dow Jones Newswires (Version française Christine Lejoux) ed :

