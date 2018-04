Bourse de Wall Street : Wall Street finit indécise, le 10 ans et les résultats ont pesé

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)-- La Bourse de New York a clôturé sur une note indécise mercredi, alors que le taux de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a dépassé le seuil des 3%, qu'il avait atteint la veille pour la première fois depuis quatre ans. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,3%, à 24.083,8 points, l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,2%, à 2.639,4 points, et le Nasdaq Composite a cédé 0,05%, à 7.003,7 points. La hausse des rendements obligataires renforce l'intérêt de cette classe d'actifs aux yeux des investisseurs, au détriment des actions, et renchérit les coûts d'emprunt des entreprises, deux éléments qui pèsent sur les indices boursiers. Les opérateurs de marché redoutent en outre que les bénéfices trimestriels publiés par les entreprises américaines aient atteint leur point culminant et baissent au cours des prochains mois, sous l'effet, entre autres, de la hausse des taux d'intérêt et d'une accélération de l'inflation. Boeing s'est adjugé 4,2%, à 342,9 dollars, l'avionneur ayant relevé ses objectifs pour cette année, après un bond de son bénéfice au premier trimestre, porté par la division d'aéronautique civile. A l'opposé, Twitter a perdu 1,9%, à 29,9 dollars. La plateforme de microblogging a pourtant publié des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre et fait état d'une croissance soutenue de son nombre d'utilisateurs actifs mensuels.

-Amrith Ramkumar et Riva Gold, The Wall Street Journal

(Version française Christine Lejoux) ed : JEB