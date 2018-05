Bourse de Wall Street : Wall Street finit stable après le retrait des USA de l'accord iranien

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé quasi inchangée mardi, après la décision du président des Etats-Unis Donald Trump de quitter l'accord sur le nucléaire iranien, comme les investisseurs l'anticipaient. Le Dow Jones Industrial Average a grappillé 0,01%, à 24.360,2 points, l'indice élargi S&P 500 a baissé de 0,03%, à 2.671,9 points et le Nasdaq Composite a enregistré un léger gain de 0,02%, à 7.266,9 points. Donald Trump a également indiqué que l'Iran ferait l'objet de sanctions économiques "du plus haut niveau." "Si les indices n'ont pas subi de mouvement de vente massif, c'est parce que Donald Trump a laissé la porte ouverte à des négociations, tout en faisant clairement comprendre que celles-ci se feraient selon ses règles à lui", a commenté Quincy Krosby, responsable de la stratégie de marché chez Prudential Financial. "Jusqu'où les Etats-Unis iront en matière de sanctions collatérales, c'est cela qui préoccupe le marché. Il faudra voir si les investisseurs sanctionnent les entreprises européennes qui font des affaires avec l'Iran", a-t-il ajouté. Du côté des valeurs américaines, Boeing (BA) a cédé 0,6%, à 338,5 dollars. La décision des Etats-Unis de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien devrait priver l'avionneur américain de la vente d'appareils à deux compagnies aériennes iraniennes, mais Boeing n'avait pas comptabilisé ces commandes et ne les avait pas prises en compte dans ses plans actuels de production. Le sous-indice S&P 500 de l'énergie a signé la plus forte hausse sectorielle, avec un gain de 0,8%, malgré la baisse du cours du pétrole.

-Jon Sindreu et Allison Prang, Dow Jones Newswires (Version française Christine Lejoux) ed : JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire