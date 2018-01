Bourse de Wall Street : Wall Street finit sur de nouveaux records malgré l'emploi

L'indice Dow Jones a gagné 220,74 points, soit 0,88%, à 25.295,87 après avoir tutoyé les 25.300 avec un record à 25.299,79 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 19,16 points, soit 0,70%, à 2.743,15, terminant pratiquement à son plus haut du jour.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 58,64 points (0,83%) à 7.136,56, porté par le secteur technologique.

Sur la première semaine de l'année, le Dow a pris 2,3%, le S&P 2,6% et le Nasdaq 3,4%, signant leur meilleure performance hebdomadaire depuis plus d'un an.

"On est à plus de 2% de hausse sur les quatre premiers jours de 2018, c'est pas mal. Les effets attendus de la réforme fiscale et les perspectives économiques favorables continuent de soutenir la tendance", déclare Mike Baele, directeur général de U.S. Bank Private Client Wealth Management à Portland (Oregon).

Le chiffre de l'emploi moins bon qu'attendu dissuadera la Fed d'être trop agressive dans ses hausses de taux, ce qui est aussi un facteur de soutien pour les actions, ajoute-t-il.

Le département du Commerce a recensé 148.000 créations d'emplois le mois dernier, bien moins que les 190.000 que les économistes attendaient en moyenne.

Décidés à voir le verre à moitié plein, les investisseurs ont relevé que le salaire horaire moyen avait augmenté de 0,3% après une hausse de 0,1% en novembre, soit une progression de 2,5% sur un an.

Les traders continuent de parier que la Fed ne relèvera ses taux qu'à deux reprises cette année, la première en mars, après les trois resserrements de 2017.

LES TECHS DONNENT LE TEMPO

Neuf des 11 indices sectoriels S&P ont fini en hausse avec en tête les technologiques dont l'indice a pris 1,18%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis décembre 2016. Microsoft, Apple et Alphabet, la maison mère de Google, ont pris respectivement 1,24%, 1,14% et 1,33%.

Seuls le compartiment de l'énergie (-0,02%) et les valeurs des services aux collectivités (-0,01%) ont fini en - très léger - repli, pénalisé le premier par la baisse des cours du pétrole et les secondes par leur profil défensif.

Boeing, en hausse de 4,10%, a signé la meilleure performance du Dow Jones.

Netflix a gagné 2,12% à 209,99 dollars, après un record à 210,02. Le site de vidéo en ligne lancera le 12 janvier une émission d'une heure du journaliste vedette David Letterman, dont le premier invité sera l'ancien président Barack Obama.

Parmi les valeurs de second rang, le groupe de prêt-à-porter Francesca's Holdings a chuté de 20% après avoir dit s'attendre à une baisse de ses ventes ce trimestre.

(avec Sruthi Shankar à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

par Caroline Valetkevitch