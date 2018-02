Bourse de Wall Street : Wall Street hésitante à l'ouverture, la volatilité recule

L'indice Dow Jones prend 124,79 points, soit 0,5%, à 25.037,56 points une vingtaine de minutes après l'ouverture. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,35% à 2.704,50 points et le Nasdaq Composite cède 0,06% à 7 111,35 points, freiné par les valeurs technologiques.

Après leur plongeon de lundi, les grands indices avaient repris des couleurs mardi (+2,33% pour le Dow Jones et +1,74% pour le S&P 500) au terme d'une séance en dents de scie.

L'indice mesurant la volatilité du S&P 500, baptisé "indice de la peur", recule quant à lui de plus de cinq points, repassant sous 25 après avoir touché mardi un pic de plus de deux ans et demi au-dessus de 50.

"C'est terminé en ce qui concerne le brutal mouvement à la baisse mais ce que nous avons vu nous rappelle que nous sommes dans une phase post-traumatique", analyse Rick Meckler, président de la société d'investissement LibertyView Capital Management.

"Nous assistons maintenant à une sorte de lutte entre d'un côté les traders de court terme qui ont profité de la baisse pour acheter et qui tentent une sortie avant un nouveau repli, et de l'autre les gens qui sont plus confiants parce qu'ils pensent que le marché a touché le fond", ajoute-t-il.

LES TAUX S'APAISENT

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans confirme son reflux, autour de 2,77% contre 2,88% lundi.

James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a contribué à ramener un peu de calme en estimant que la vigueur du marché du travail américain pourrait ne pas se traduire par une inflation plus élevée.

Robert Kaplan, le président de la Fed de Dallas, a de son côté jugé "saine" la correction en cours.

Du côté des valeurs à Wall Street, Walt Disney, qui a publié mardi soir un bénéfice trimestriel nettement meilleur que prévu, gagne 0,7%.

L'action Snap s'envole de 34,35%, portée par un chiffre d'affaires trimestriel supérieur au consensus et par une accélération de la croissance des usagers actifs de l'application Snapchat, la première depuis son introduction en Bourse.

Sur le marché des changes, le dollar est reparti à la hausse face aux autres grandes devises, ramenant l'euro à 1,234 dollar.

Le pétrole, lui, est reparti à la hausse à l'approche de la publication des chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) américaine sur les stocks aux Etats-Unis, prévue à 15h30 GMT. Le Brent se traite autour de 67,50 dollars le baril.

A l'heure de l'ouverture des places américaines, les Bourses européennes évoluent assez nettement dans le vert, effaçant une partie de leurs pertes des jours précédents. A Paris, le CAC 40 gagne 1,45%, à Francfort, le Dax prend 1,34% et à Londres, le FTSE 100 avance de 1,6%.

(Patrick Vignal, avec Tanya Agrawal, édité par Marc Angrand)