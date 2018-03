Wall Street : inchangée ou presque, prudence avant la Fed

20/03/2018 | 14:21

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note prudente mardi matin dans l'attente du début de la réunion de deux jours du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance inchangé.



C'est ce mardi que la Fed débute sa très attendue réunion stratégique, à l'issue de laquelle l'institution devrait relever ses taux directeurs de 25 points de base.



Les investisseurs scruteront surtout dans les annonces de la Fed d'éventuels indices sur le calendrier du relèvement des taux d'intérêt aux Etats-Unis.



'Nous commencerons à nous inquiéter lorsque le terme 'graduel' caractérisant le rythme actuel des hausses de taux de la Fed sera retiré du communiqué', prévient-on chez une grande banque suisse.



Le nouveau président de l'institution, Jerome Powell, prendra par ailleurs la parole lors d'une conférence de presse.



Si Wall Street avait réussi à éviter un mouvement de vente panique hier, une correction boursière a bien eu lieu au vu du plongeon des titres Facebook (-7%) et du décrochage de l'indice S&P 500 (-1,4%).



Aucune statistique d'importance ne figure à l'agenda mardi.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.